Projeto “Desvendar Esporte” abre vagas de trabalho em Manaus e SP

MANAUS (AM)- O projeto Desvendar Esporte - Fase 1, realizado pelo Instituto Incentivar, abriu oito vagas de trabalho em Holambra (SP) e Manaus (AM), sendo quatro para cada sede, com início previsto para outubro. Os cargos são para coordenador técnico, professor e estagiário.

Podem se candidatar Licenciados e Bacharéis em Educação Física (professor e coordenador) e estudantes da área (estágio). Interessados devem enviar currículo para [email protected] .

O contrato terá duração de 10 meses, sendo dividido em três etapas: pré-produção, atendimento direto e relatório final. A carga horária é de 40 horas semanais para os profissionais e 20 horas para o estágio. Após o processo seletivo, os escolhidos passam por treinamento para assumir as posições.

O projeto

A ideia do Desvendar Esporte surge da missão do Instituto Incentivar de desenvolver o esporte educacional por meio de processos de impacto, atendendo demandas sociais e de sustentabilidade que compõem a pauta de desenvolvimento sustentável estabelecida pela Agenda 2030 da ONU.





A agenda é composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A ideia, neste caso, é promover o esporte e a sustentabilidade de forma lúdica, inclusiva, leve e colaborativa, incentivando a integração coletiva.

Nele, cerca de 480 alunos de oito escolas (quatro em cada cidade), com idade entre 10 e 14 anos, passam por uma série de atividades de atletismo e ginástica rítmica, culminando em um festival previsto para junho de 2022. Eles aprendem a importância da sustentabilidade por meio da criação dos próprios materiais que serão utilizados no festival, oriundos de reciclagem.

Doutor pela Unicamp, o coordenador do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, afirma que unir esporte e sustentabilidade é muito importante para o aprendizado.

" São dois temas com muita interrelação, que têm como fonte transversal o processo educativo, também diretamente ligados às ODS. O meio de difusão é a escola, fazendo chegar, às crianças e jovens, por meio de atividades prazerosas, lúdicas e educativas, próprias à prática esportiva educacional " Luiz Marcelo Ribeiro, coordenador do projeto

Desvendar Esporte - Fase 1

O Projeto Desvendar Esporte - Fase 1 é realizado pelo Instituto Incentivar por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania com patrocínio da Águas de Manaus e Águas de Holambra.

