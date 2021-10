Saiba onde comprar ingresso para assistir jogo do Manaus FC na Arena

O clube informa que a bilheteria da Arena não funcionará no dia do jogo | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

MANAUS (AM)- O Manaus FC divulgou nesta quinta-feira (14) os locais de venda de ingressos para jogo do clube contra o Ypiranga, pelo Campeonato Brasileiro, Série C. A partida acontece neste domingo (17), na Arena da Amazônia.

O clube informa que a bilheteria da Arena não funcionará no dia do jogo e por isso orientam aos torcedores que garantam seus ingressos o mais cedo possível.

Locais de venda:

- Loja oficial do Manaus FC- localizada no Da Vinci Center, rua Salvador, 441- Adrianópolis, zona Centro-Sul;

- Lojas Bemol do Amazonas Shopping, Grande Circular e DB Ponta Negra;

- Bilheteria Amadeu Teixeira- a partir de sexta- feira (15).

"Destacamos a importância e principalmente a compreensão de todos. É o primeiro jogo que o clube faz em quase dois anos, por isso esperamos poder contar com a colaboração de vocês no respeito aos protocolos e seguindo todas as orientações pedidas. Vamos mostrar que somos capazes de fazer uma grande partida com prudência, zelo e especialmente pensando no bem-estar de todos que ser farão presentes Vamos a luta", disse o clube em publicação.

Valor

Com a intenção de ter um valor mais acessível ao torcedor amazonense, o presidente do Manaus, Luis Mitoso, confirmou um valor único, de meia promocional, por R$ 50,00.

O duelo pode deixar o Esmeraldino ainda mais perto do seu grande objetivo em 2021.

