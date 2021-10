Veja a escalação de jogadores para Brasil x Uruguai em Manaus

Treinamento da Seleção em Manaus | Foto: CBF

Manaus (AM) - A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta quinta-feira (14), às 20h30 (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, em Manaus, em partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 . Embora o estádio comporte mais de 40 mi pessoas, contará com a presença apenas de 14 mil torcedores, como precaução pela pandemia de Covid-19. Os portões para a entrada do público estarão abertos a partir das 17h30



A Seleção segue invicta e perto de garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2022, embora tenha perdido os 100% de aproveitamento ao empatar na última rodada com a Colômbia.



Para o confronto diante dos uruguaios, o técnico Tite, do Brasil, esboçou diversas mudanças em relação ao time que começou a partida contra a Colômbia, no último domingo (10)), e testou a movimentação com duas formações com dez jogadores de linha cada.

Se mantiver essa tendência, o time titular teria cinco alterações. Primeiro sairiam os defensores Danilo, Marquinhos e Éder Militão [que é ausência certa por conta de uma lesão na coxa direita], substituídos por Emerson Royal, Thiago Silva e Lucas Veríssimo. No gol Alisson daria lugar a Ederson. Enquanto no ataque Gabriel Barbosa perderia a vaga para Raphinha.

Cobrança no Uruguai



Pelo lado do Uruguai, o momento é de cobrança, já que a equipe teve atuação irreconhecível na derrota por 3 a 0 para a Argentina, também no último domingo. Atualmente, a Celeste é a quarta colocada nas Eliminatórias, posição que asseguraria a última das quatro vagas diretas do continente para a Copa de 2022.

Confira a escalação:

BRASIL – Éderson; Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. Técnico: Tite.

URUGUAI – Muslera; Nández, Coates, Godín e Piquerez; Federico Valverde, Matías Vecino, Bentancur e De la Cruz; Luis Suárez e Edinson Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

Seleção Brasileira chega a Manaus para partida contra Uruguai; vídeo