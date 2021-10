Com camisas da Seleção, torcedores acessam a Arena para jogo histórico

A rua estava tomada de vendedores ambulantes que demonstravam sorrisos com o jogo da Seleção | Foto: Bianca Ribeiro

MANAUS (AM)- Torcedores vestidos com a camisa da Seleção Brasileira lotaram a avenida Constantino Nery na tarde desta quinta-feira (14). A chegada dos torcedores trazia consigo esperança de dias melhores, pois a liberação do jogo com torcida marca um novo momento pós pandemia da Covid-19.

A animação e ansiedade era notável nos olhos dos brasileiros ansiosos para a abertura dos portões, que ocorreu às 17h30 para o confronto entre Brasil e Uruguai, marcado para começar às 20h30 na Arena da Amazônia.

A rua estava tomada de vendedores ambulantes que demonstravam sorrisos aos anunciarem às vendas de artigos como camisas, bandeiras, copos e máscaras com a bandeira do Brasil.

A vendedora ambulante Kelry Fernandes, de 30 anos, foi uma das pessoas que viu no jogo da seleção a oportunidade de levar o sustento à família.





" É a primeira vez que venho trabalhar em um jogo da seleção Brasileira. Espero conseguir voltar com um bom dinheiro para casa. Como brasileira que sou, mesmo aqui fora vou torcer para nossa seleção ganhar esse jogo e fazer bonito " Kelry Fernandes, vendedora ambulante





Após passar horas na fila da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), o técnico de enfermagem Ruan Silveira, de 26 anos, conseguiu um ingresso para assistir a seleção brasileira e comemorou a conquista.

" Eu cheguei na frente do Hemoam às 4h30 desta quinta-feira. Já haviam acabados as senhas e eu já estava sem esperança. Eu decidi ficar mesmo sem o ingresso, para salvar vidas. Mas houveram algumas desistências e no final eu consegui sair com o ingresso. Foi muito gratificante e hoje vou poder assistir essa partida da seleção oficial. Que o Brasil faça bonito " Ruan Silveira, técnico de enfermagem

Outra pessoa que não tinha mais esperanças de prestigiar o jogo e conseguiu foi a universitária Loren Beatriz, de 18 anos. Ela ganhou um ingresso no sorteio de uma emissora de televisão após o governo disponibilizar 700 ingressos à rádios e TVs.

Ela ganhou um ingresso no sorteio | Foto: Bianca Ribeiro

"Sou muito fã do Neymar . Foi de última hora que conseguir vir para a arena. É uma emoção muito grande. Nem acredito que estou aqui. Hoje vai ser um grande jogo e não vejo a hora de chegar a próxima copa", disse.

O trecho da avenida Constantino Nery entre Loris Córdovil e Pedro Teixeira foi interditado para tráfego de veículos. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram espalhados em todo o perímetro para orientar os condutores e manter a fluidez e tranquilidade no trânsito.

A seleção brasileira segue invicta nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022, acumulando 9 vitórias e um empate, somando 28 pontos. Já o Uruguai soma 11 partidas, é o quarto colocado com 16 pontos.

A expectativa dos jogadores da seleção é conquistar mais uma vitória, desta vez com a grande presença da torcida brasileira nas arquibancadas. 14 mil torcedores são esperados nesta noite.

