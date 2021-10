Bola do jogo do Brasil é rosa em apoio à campanha contra o câncer

Além desta partida, o mês da conscientização para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero também terá uma rodada dedicada ao tema no Brasileirão Assaí - Série A 2021 | Foto: Fernando Torres / CBF

MANAUS (AM)- A campanha Outubro Rosa estará com a Seleção Brasileira em todos os lances do jogão desta quinta-feira (14), na Arena da Amazônia, em Manaus.

A bola que vai rolar para Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022 será uma edição especial da Nike Flight Ball.

Além desta partida, o mês da conscientização para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero também terá uma rodada dedicada ao tema no Brasileirão Assaí - Série A 2021. Na rodada do próximo fim de semana, a CBF adotará a versão rosa da pelota oficial da competição.

" O futebol tem um enorme poder de conscientização e vamos propagar o Outubro Rosa para todo o País durante o jogo da Seleção Brasileira e numa rodada inteira do Brasileirão Assaí. Escolhemos a bola, que atrai todas as atenções durante a partida, para divulgar a campanha e fortalecer a mensagem principal direcionada às mulheres: a importância da realização dos exames na luta contra o câncer de mama " Gilberto Ratto, diretor de Marketing da CBF

Durante a desenvolvimento da bola, a equipe da Nike avalia as sugestões e necessidades dos jogadores e divide esse trabalho em três etapas: Examinar, Recriar e Inovar. No caso da Brasil Flight Ball, a etapa de Examinar fez uso de diversos sistemas de rastreamento, com o objetivo de medir o voo da bola após diferentes tipos de chutes que acontecem numa partida.

Esse processo ajudou o laboratório a compreender as variáveis que afetam a bola durante o jogo, e permitiu que os engenheiros associassem medidas quantificáveis a jogadores de elite.

Na fase de Recriar, o laboratório reproduziu vários tipos de chute que ocorrem no gramado, e usou uma perna robótica para repetir esses lançamentos e quantificá-los. Graças a esse processo, foi possível medir pequenas diferenças de desempenho entre bolas, e coletar um conjunto de testes quantificáveis que permitia estabelecer comparações com a bola inovadora.

Campanha

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de cama e do câncer de colo de útero. A data é lembrada anualmente para compartilhar informações e promover o controle da doença, reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce e proporcionar maior acesso a serviços de diagnóstico e tratamento.

