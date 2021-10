Jogadores do Brasil aquecem em campo e são aclamados por torcida

A torcida vibrou com a entrada dos brasileiros | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM) - Os jogadores das seleções brasileira e uruguaia já entraram em campo para aquecimento e isso agitou os torcedores em clima de pura rivalidade.

Dentro da Arena da Amazônia, os Uruguaios foram recebidos com vaias, enquanto os brasileiros foram aplaudidos e aclamados.

As equipes se dividiram dois grupos cada e se integraram, alinhando os últimos detalhes antes do jogo . A torcida vibrou com a entrada dos brasileiros.

Mesmo tendo sido vaiados no início, os Uruguaios acionaram para a torcida e agradeceram o público presente. São esperadas 14 mil pessoas na partida marcada para começar às 20h30 desta quinta-feira (14).

A torcida segue vibrante na expectativa do início do confronto | Foto: Suyanne Lima

" Hoje é um dia de pura alegria. Vou conseguir assistir um jogo oficial da seleção. Há uns anos assisti apenas o treino. Sou muito fã do goleiro Alisson, sempre o acompanho. É emocionante estar aqui hoje " Fabiane Guerreiro, professora de educação física

Tite conversou com os jornalistas e fez questão de elogiar o que viu da estrutura do estádio que fica localizado na avenida Constantino Nery.

"(O gramado) Está bom para caramba. Bom para caramba. Falei isso para as pessoas responsáveis e parabenizei", disse o treinador, que costuma ressaltar a importância de bons gramados para o futebol de alto nível.

A torcida segue vibrante na expectativa do início do confronto. A seleção brasileira disputa o jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2020 e vem de um empate com Colômbia ocorrido no último sábado (9), que finalizou com o placar de 0x0.

