Fotos do Canarinho em pontos turísticos de Manaus geram elogios na Web

O clique rendeu diversos elogios na internet | Foto: Divulgação CBF

MANAUS (AM)- O mascote da Seleção Brasileira, o Canarinho, aproveitou a passagem por Manaus para conhecer alguns dos pontos turísticos que a capital proporciona.

Um dos locais visitados pelo mascote, foi o Largo São Sebastião, onde está localizado o glorioso e cartão postal Teatro Amazonas. Os torcedores comentaram na publicação e elogiaram a chegada da Seleção no Amazonas.

“Volte sempre! Nunca se esqueça que aqui no Amazonas tem um estádio de copa do mundo sempre à disposição”, disse Matheus Barbosa, torcedor amazonense.

O Teatro Amazonas não ficou de fora | Foto: Divulgação CBF

Em uma das fotos, aparece sendo beijado no rosto por uma criança. “Volte sempre, a metrópole da Amazônia está de braços abertos”, disse Adriano Albuquerque.

Outro brincaram: “Se você aguenta essa fantasia com o calor de Manaus, você está de parabéns”, disse o torcedor.

O Canarinho “ostentou” com a foto registrando o famoso “Encontro das águas”, do Rio Negro com o Rio Solimões. Ele escreveu: “Que lugar! O Canarinho veio desbravar e aproveita a estadia em Manaus”.

“Orgulho manauara. Que lugar maravilhoso!!! Eu amo minha cidade, eu amo meu país”, comemorou outro torcedor.





Canarinho no Encontro das Águas | Foto: Divulgação CBF

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta quinta-feira (14), às 20h30 (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, em Manaus, em partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

