Vídeo: Torcedores vibram com hino e 2 gols do Brasil no primeiro tempo

MANAUS (AM) - Torcedores se emocionaram antes da entrada da seleção em jogo . A execução do Hino Nacional Brasileiro foi marcado por emoção nesta quinta-feira (14). Muitos deles fizeram questão de registrar "selfies" na Arena da Amazônia.

O primeiro toque do jogo foi do atacante camisa 9, Gabriel de Jesus. Bastou a bola rolar para torcida começar a cantar para vibrar com a seleção brasileira.



O jogo já marca 2 a 0 para o Brasil e enfatiza um novo momento pós pandemia da Covid-19. A torcida que segue em festa no estádio e vibra com casa lance dos brasileiros. O ataque de Neymar fez o primeiro gol aos 10 minutos do primeiro tempo e Rafinha, o segundo.

"Nunca tinha assistido um jogo do Brasil. Estou muito emocionado. Hoje é um dia que irei lembrar para o resto da minha vida. Temos que sair com a vitória hoje", declarou o mototaxista Valdir Ferreira.

A cada toque dos Uruguaios, o som na Arena da Amazônia estrondava em vaias. A cada passe da seleção, os sons dos tambores ecoavam na arena.

A expectativa dos torcedores a partir de agora é acompanhar o desempenho do time brasileiro que segue invicto nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022.

