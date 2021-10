"Quem não chora não mama": manauara ganha ingresso para jogo do Brasil

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após chorar em frente à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) , o torcedor manauara Júnior Santos, de 24 anos, conseguiu o ingresso para assistir a partida do Brasil contra o Uruguai, que aconteceu na Arena da Amazônia, na noite de quinta-feira (15). Ele foi pé quente, pois a Seleção Brasileira ganhou de 4 x 1.

Mais cedo, Júnior Santos protagonizou uma cena, que viralizou nas redes sociais. Ele foi uma das milhares de pessoas que foram até ao Hemoam, na manhã de quinta, após o governador Wilson Lima anunciar que os 300 primeiros doadores de sangue ganhariam um ingresso para a partida.

Entretanto, antes de chegar a vez de Júnior, os ingressos acabaram, o que deixou o torcedor visualmente abalado. Aos prantos, ele disse que tinha deixado de ir a uma entrevista de emprego para ir à Fundação tentar ganhar um ingresso.

“Eu perdi uma entrevista de emprego só para estar aqui! Quando cheguei não tinha mais ingresso. Eu quero reivindicar ao senhor governador do Estado, Wilson Lima, para liberar mais ingresso para o povo. Porque o povo fica se matando no sol, perde entrevista de emprego, perde os compromissos para estar aqui, quando chega, não tem ninguém. Senhor governador, olhe por nós, por favor. Meu sonho era estar na Arena, vendo aqueles jogadores que sempre vejo pela televisão", disse aos prantos, ao ser entrevistado pelo site Amazonas Atual.

E o sonho foi realizado graças ao policial militar Allison Carvalho, que doou um ingresso para Júnior assistir a partida. "Como prometido nós encontramos o nosso amigo Júnior. Ele foi um cara guerreiro, que nos mostrou que o sonho dele era acompanhar o jogo da Seleção Brasileira. Quero parabenizá-lo pela força de vontade. O ingresso não é nada na frente do sonho dele", disse o PM.

