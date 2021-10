Manaus recebe o Ypiranga na Arena da Amazônia com retorno da torcida

O jogo contará com o público de 14 mil pessoas | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

O Manaus Futebol Clube enfrenta neste domingo (17) o Ypiranga-RS, adversário da terceira rodada neste quadrangular final. O jogo que será na Arena da Amazônia marca o retorno da torcida apaixonada pelo Esmeraldino.

Experiente no futebol da região Sul do Brasil, o lateral-esquerdo Dudu Mandai reforçou que na atual situação do campeonato, é necessário um grande nível de concentração.

"Eu particularmente enfrentei o Ypiranga várias vezes. É uma equipe que joga bem dentro e fora de casa, mas nós sabemos que dentro de casa uma vitória nos deixa mais próximos de nosso objetivo, com bastante atenção, é isso que vamos buscar, a vitória", destacou Dudu.

Daniel falou também sobre a volta da torcida, que pode ser um fator motivacional para os jogadores dentro de campo.

"Sabemos que não será fácil, essa partida será um divisor de águas. Com esse tempero a mais da volta do nosso torcedor, espero que possa ser uma bonita festa e possamos coroar este momento com mais três pontos em busca do acesso", declarou Daniel.

Derlan, capitão da equipe que conquistou o acesso à Série C em 2019, destacou o respeito pelo adversário , porém, foi firme ao falar sobre os objetivos do clube na sequência do quadrangular final.

"O Ypiranga é uma equipe de muita qualidade, porém temos nos impor dentro de casa. Um fator positivo é a volta da torcida, vai ser fundamental o calor deles no jogo. Queremos dar a resposta dentro de campo e dar alegria a eles", declarou Derlan.

Na última quinta-feira (14), o Manaus Futebol Clube anunciou oficialmente o início da venda de ingressos | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Capitão do Manaus na era Piza, o zagueiro Luis Fernando avaliou o próximo duelo do Esmeraldino. Para ele, independente de qualquer circunstância, o time necessita manter um foco ininterrupto ao longo dos 90 minutos, dentro de casa.

"Independente da situação do adversário, sabemos que será um jogo difícil, ninguém se classificou a toa. Não nos interessa o empate, devemos buscar a vitória para conquistar mais três pontos, visando nosso objetivo final, o acesso à Série B".

Na última quinta-feira (14), o Manaus Futebol Clube anunciou oficialmente o início da venda de ingressos para a partida contra o Ypiranga.

A venda ocorrerá em alguns pontos da cidade, como o Amadeu Teixeira e Loja oficial do Manaus. Os ingressos serão vendidos pelo preço único, de R$ 50,00.

Ao todo, no primeiro dia de vendas, sete mil ingressos foram adquiridos pelo torcedor amazonense, que irá comparecer ao jogo de domingo.

