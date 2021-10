‘Corridinha Explosão Kids’ acontece neste sábado em Manaus

| Foto:

MANAUS (AM) - Com mais de 400 atletas mirins inscritos e em ritmo de comemoração ao Dia das Crianças, a “Corridinha Explosão Kids” terá sua 1ª edição realizada neste sábado (16). A largada está marcada para às 17h, na avenida São João, no Prosamim Cajual, localizado no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.



A prova terá jovens corredores de 4 a 12 anos divididos em quatro percursos: de 60, 70, 90 e 110 metros. A retirada dos kits – com camisa, sacola, squeeze e medalhas – poderá ser feita no local do evento, entre 15h e 16h no mesmo dia da competição.

“Pela primeira vez estamos realizando um evento dessa natureza. As inscrições foram gratuitas e esgotaram rapidamente. Teremos uma linda festa aberta para todas as crianças que comparecerem”, explicou o organizador da corrida, Roberto Dinamite.

Além da corrida, haverá guloseimas, personagens infantis, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, queima de fogos e medalhas para todas as crianças que participarem da prova.