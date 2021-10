Vídeo: arquibancada quebra durante comemoração de torcida; veja

Os holandeses pulavam tanto que a arquibancada cedeu | Foto: Divulgação

O Vitesse conquistou uma vitória fora de casa, nesse domingo (17), contra o rival NEC, por 1 x 0, e a comemoração do time com a torcida passou um pouco dos limites.

Depois do apito final, os jogadores do Vitesse foram próximo à arquibancada onde a torcida estava para celebrar o triunfo e viu uma parte dos torcedores caírem junto da estrutura do estádio.

Os holandeses pulavam tanto que a arquibancada cedeu. O engenheiro do Goffertstadion, casa do NEC, terá muito trabalho nos próximos dias.

O Vitesse ocupa a 6ª posição no Campeonato Holandês, com 16 pontos, empatado com o 5º, Feyenoord. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (21), recebendo o Tottenham, em duelo pela Conference League.

Veja o vídeo impressionante:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução





Outro caso com vítimas

Em março deste ano outro vídeo viralizou nas redes sociais. Parte de uma arquibancada desabou durante um jogo de kabbadi, um esporte coletivo de contato, na cidade de Suryapet, na Índia.

De acordo com as autoridades locais, cerca de 60 pessoas ficaram feridas com a queda da estrutura. Dessas, 20 foram levadas a hospitais da região.

