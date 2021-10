2º Aquathlon Naval está com inscrições abertas em Manaus

A modalidade individual possui diversas categorias não tendo limite máximo de idade, bastando ter no mínimo 13 anos | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- As inscrições para o 2º Aquathlon Naval "Operações Ribeirinhas", promovido pelo 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, subordinado ao Comando do 9º Distrito Naval, estão abertas até o dia 10 de novembro.

A competição ocorrerá no dia 21 de novembro, na Praia da Ponta Negra, em Manaus e terá percurso de 1km de natação e 3km de corrida na areia, dividida na modalidade individual e revezamento para ambos os sexos.

A modalidade individual possui diversas categorias não tendo limite máximo de idade, bastando ter no mínimo 13 anos.

Já a modalidade revezamento pode ser realizada por duplas compostas por competidores de qualquer faixa etária nas categorias masculino e feminino. As pessoas com deficiência (PCD) que também desejam se inscrever poderão concorrer a qualquer categoria e ser de qualquer idade.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria individual e as três duplas que obtiverem o menor tempo em cada categoria na modalidade revezamento.

Valores de inscrição:

Individual:

R$ 100,00 (cem reais);

PCD e acima de 65 anos – R$ 50,00 (cinquenta reais);

Revezamento:

Dupla- R$ 200,00 (duzentos reais);

Dupla mista- sem deficiência e um PCD/acima de 65 anos – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); e

Ambos PCD/acima de 65 anos – R$ 100,00 (cem reais).

Para obter mais informações, o inscrito poderá enviar e-mail para [email protected] ou acessar o Regulamento da Competição, no site do Ticket Agora.



As inscrições podem ser feitas no site do Ticket Agora: https://www.ticketagora.com.br/e/aquathlon-naval-32378 .

