Handebol do AM conquista medalhas de ouro e prata em Brasília

MANAUS (AM)- As seleções de handebol masculino e de vôlei feminino da Associação Atlética da Universidade Nilton Lins conquistaram neste domingo (17), no último dia de competições da edição 2021 dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) disputados em Brasília (DF), as medalhas de ouro e prata, respectivamente, em suas modalidades.

Sob o comando do técnico José Carlos Ferreira da Silva, os representantes do Amazonas no handebol masculino conquistaram o título da segunda divisão do JUBs após uma partida acirrada contra a equipe da Universidade Tiradentes (Unit), de Sergipe, pelo placar de 24 a 22, em jogo realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

A terceira posição ficou para o time da Universidade Federal do Maranhão.

A partida chegou a cinco sets contra o time da Universidade da Amazônia (PA) – o segundo foi um dos maiores do torneio com placar de 33 a 35 pontos – as jogadoras da seleção de vôlei feminino, treinadas por Eufran Junior, conquistaram o segundo lugar na modalidade em jogo que terminou por 3 sets a 2 a favor das paraenses.

Os Jogos Universitários Brasileiros 2021 reuniram na capital federal 3,5 mil atletas, de 271 instituições de ensino superior de todo o país.

