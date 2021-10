Flamengo joga contra o Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil

O próximo jogo acontece dia 27 | Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo duela contra o Athletico-PR no primeiro jogo da semifinal da Copa Do Brasil. O jogo acontece nesta quarta-feira (20) às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

Após o empate em 0 a 0 com o Cuiabá pelo Brasileirão, o Flamengo se reapresentou na tarde da última segunda-feira (18), no Ninho do Urubu.

O atacante Bruno Henrique deu sequência ao processo de recuperação, já o zagueiro David Luiz realizou um trabalho no gramado e iniciou as atividades de transição.

Essa é a 14ª semifinal de Copa do Brasil que o Flamengo chega | Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Na terça-feira (19) pela manhã, o Flamengo finalizou a preparação para o confronto. O técnico Renato Gaúcho comandou o último treino tático no Ninho do Urubu. Em seguida, o elenco rubro-negro seguiu para o aeroporto e embarcou para a capital paranaense.

Flamengo e Athletico-PR já se enfrentaram em 73 oportunidades, com vantagem para o Rubro-Negro carioca. Foram 32 vitórias do time carioca, 15 empates e 26 derrotas.

No último confronto entre os times, pelo Brasileirão deste ano, o Flamengo venceu por 3 a 0, no Maracanã. Essa é a 14ª semifinal de Copa do Brasil que o Flamengo chega na história. Nas 13 vezes anteriores, o Mengão conseguiu chegar na final em sete oportunidades, sendo campeão três vezes.

Pedro em campo?

O Flamengo pode ter um reforço. O atacante Pedro pode ser a grande novidade. Ele foi desfalque contra o Cuiabá por conta de uma pancada no joelho que sofreu na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude. O jogador fez trabalho com fisioterapeutas no treino.

O meia De Arrascaeta com lesão na coxa direita, segue em tratamento e com isso não será relacionado para o jogo com o Furacão.

Athletico- PR

O Furacão terá duas ausências devido a suspensões por cartões | Foto: Gustavo Oliveira

O elenco athleticano também está preparado para o duelo. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense realizaram exercícios voltados à recuperação. O restante do elenco rubro-negro participou de uma atividade tática e trabalhos de finalização.

O Furacão terá duas ausências devido a suspensões por cartões: os volantes Christian e Richard. Outros dois jogadores também não poderão atuar, pois defenderam outros times na competição: o lateral-esquerdo Pedrinho e o atacante Guilherme Bissoli.

