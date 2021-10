“Pão de Queijo” quer nocaute na luta contra “Samurai"

O atleta da MPBJJ/Nova União acrescentou que está otimista em conseguir o tão sonhado contrato com o maior evento de MMA do planeta | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Nocaute no primeiro round e contrato com o UFC. Essa é a meta de Marcelo “Pão de Queijo” Pontes no Estrada para o Shooto Brasil, evento de MMA que acontece nesta quinta-feira (21), a partir das 19h, no Espaço Village Festas, na avenida Efigênio Sales, 312, no Parque Dez, zona Centro-Sul.

Com nove combates na carreira, sendo oito vitórias e uma derrota, Pão de Queijo (MPBJJ/Nova União) enfrentará Nildo “Samurai” Júnior (CT Gaditas), que tem cinco vitórias e uma derrota, sendo que o revés foi no evento Nak Su Combat 15, no dia 24 de setembro deste ano. A peleja será válida pela divisão dos leves (até 70 kg).

“Faltando dois dias para o evento, me sinto treinado, focado e pronto para buscar o nocaute no primeiro round. Ao contrário dos últimos combates, quero dar show e não deixar a vitória nas mãos dos juízes”, disse Marcelo Pontes.

O atleta da MPBJJ/Nova União acrescentou que está otimista em conseguir o tão sonhado contrato com o maior evento de MMA do planeta. Vencer na quinta-feira é o primeiro passo para os ambiciosos planos profissionais.

" Em cada evento, o objetivo é sempre melhorar meu Sherdog e me credenciar para o UFC. Sem dúvida, o Estrada para o Shooto é uma porta que se abre para a minha carreira internacional " Marcelo “Pão de Queijo”, atleta

A pesagem oficial do Estrada para o Shooto Brasil aconteceu nesta quarta-feira (20), das 8h às 10h.

