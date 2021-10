Alunas de Manaus são medalhistas no Brasileiro de Wrestling

Os torneios contam pontos para o ranking da CBW | Foto: Divulgação/Seduc-AM

MANAUS (AM)- As alunas Juliana Miranda e Ana Karolina Batista brilharam na disputa do Campeonato Brasileiro Regional de Wrestling – Região III, organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). As amazonenses trouxeram duas medalhas de ouro para o estado.

As estudantes são lutadoras da Escola Estadual Jairo da Silva Rocha e do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) Áurea Pinheiro Braga, ambos localizados na zona Leste de Manaus.

O evento ocorreu no Campus Marambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), no último sábado (16). Além do Amazonas, oito estados brasileiros participaram da competição.

O regional de luta-livre tem o objetivo de levar o wrestling a todo o Brasil e descentralizar as competições. Dessa forma, os estados foram divididos em cinco regiões, e cada uma recebe um torneio nacional, aberto à participação de todos os atletas do país e em cinco categorias etárias.

" Fiquei muito feliz em poder participar do meu primeiro campeonato cadete e ainda sair da disputa como medalhista. Sinto que me saí muito bem, estou muito orgulhosa do meu desempenho e, claro, feliz por representar a minha escola em um campeonato nacional " Juliana Miranda, estudante





Os torneios contam pontos para o ranking da CBW. Além de Goiás, que recebeu o Região III, e Amazonas, que recebeu o Região V, em setembro, Maceió, São Paulo e Minas Gerais também irão sediar a disputa, nos meses de novembro e dezembro.

O ano de 2021 está marcado pelo retorno dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), tradicional competição estudantil iniciada no país na década de 1970 e que foi disputada até 2004, tendo revelado, nesse período, diversos atletas de destaque do Brasil.

As alunas Juliana Miranda e Ana Karolina Batista também representarão o Amazonas nos JEBs, em dezembro, no Rio de Janeiro.

*Com informações da assessoria

