Atleta do AM é convocado para disputar mundial de Halterofilismo

Emocionado, o atleta divulgou nas redes sociais o documento da convocação | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- De Manaus, a capital do Amazonas, para o mundo. O atleta paralímpico Lucas dos Santos , de 20 anos, foi convocado nesta semana para integrar a Seleção Brasileira de Halterofilismo no mundial em Tbilisi, na Geórgia.

Emocionado, o atleta divulgou nas redes sociais o documento da convocação, assinado pelo Diretor Técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Jonas Rodrigo Alves.

"Venho aqui agradecer a Deus primeiramente e a todos que sempre me apoiaram nessa caminhada. Venho dizer que fui convocado pela seleção brasileira de halterofilismo para defender o Brasil no mundial em Tbilisi, na Geórgia. Esse é o meu terceiro mundial e vou em busca do meu terceiro ouro como júnior na minha categoria. Fui convocado para participar do mundial como adulto também. Nunca foi sorte, sempre foi Deus", publicou emocionado.

Lucas deverá se apresentar no próximo dia 22 de novembro em São Paulo, junto com os demais membros da delegação que parte para a Geórgia. O atleta deve retornar para Manaus no dia 7 de dezembro.





O amazonense é atleta paralímpico de powerlifting, bicampeão mundial Junior (2017,2019) e medalhista no parapan-americanos (2019).

Treinando desde 2014, Lucas alcançou o 3º lugar já em sua primeira competição, a Regional de Halterofilismo, em Recife | Foto: Reprodução

Carreira

O representante do Amazonas conta que iniciou a sua carreira esportiva por acaso. “Passava em frente à Vila Olímpica quando o professor Getúlio Filho me parou e perguntou se queria treinar. Com o já tenho em casa um irmão que malha na academia, tive mais um incentivo”, falou.

Treinando desde 2014, Lucas alcançou o 3º lugar já em sua primeira competição, a Regional de Halterofilismo, em Recife, na categoria Júnior (até 49 kg).

Em 2017, foi convocado pela Seleção Brasileira para o Parapan Júnior, realizado em São Paulo, e terminou em 2º lugar. Naquele mesmo ano, o atleta ficou em 1º lugar no Campeonato Mundial Júnior, no México.

