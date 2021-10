Manaus recebe “Shooto na Estrada” de MMA nesta quinta-feira (21)

O evento manauara é chamado de Estrada para o Shooto Brasil | Foto: Shooto Brasil

MANAUS (AM)- O Shooto Brasil, um dos maiores eventos de MMA do Brasil e do continente, acontece novamente em Manaus nesta quinta-feira (21) a partir das 19h, no Espaço Village Festas, na avenida Efigênio Sales, 312, no Parque Dez, zona Centro-Sul.

Segundo produtor local Márcio Pontes, faixa preta que lidera a academia MPBJJ/Nova União, o evento manauara é chamado de Estrada para o Shooto Brasil.

É uma espécie de vitrine aos atletas que buscam confirmar seus nomes no mercado do MMA , além de servir para dar visibilidade aos guerreiros que buscam projeção na organização.

" O Shooto é dos maiores eventos de MMA do Brasil e do continente e estamos preparando uma excelente estrutura para os fãs do esporte. Teremos 12 combates de alto nível e esperamos realmente fazer um show histórico em Manaus " Márcio Pontes, produtor local

Os ingressos para o espetáculo variam de R$ 20 e R$ 100. Restam poucos bilhetes, pois a procura tem sido grande desde o anúncio do evento. Os portões da casa abrem às 18h.

Luta principal

O main event reunirá em lados apostos os atletas locais Robert “Pato” Fonseca (Deo Academy/Fit One Manaus), que lutou na edição de 2013 do Shooto Brasil em Manaus, e Josemberg Freitas, pela categoria até 84 kg.

Com 13 vitórias e quatro derrotas no Sherdog, Pato é especialista em jiu-jítsu e boxe. Tem experiência internacional, com histórico em organizações como o próprio Shooto, Jungle Fight, Mr.Cage e Celtic Gladiator. Do outro lado, Josemberg tem apenas cinco lutas, com duas vitórias e três derrotas. A aposta do atleta do CT Gaditas é seu jogo de jiu-jítsu, boxe e muay thai.

Card oficial:

1ª Luta: Joab Xaropinho vs. Victor Ferreira

2ª Luta: Micael Vasques vs. Rodrigo Oliveira

3ª Luta: Genesio Adrian vs. Weslley Ligeirinho

4ª Luta: Marcelino Cavalcante vs. Thiago Castro

5ª Luta: Klinger Do Boxe vs. Eduardo Jacarezinho

6ª Luta: William Bad Boy vs. Felipe Izel

7ª Luta: Nildo Samurai vs. Marcelo “Pão de Queijo” Pontes

8ª Luta: Samuel Xavier vs. Sérgio Ribeiro

9ª Luta: Thiago Freitas vs. Rafael Dias

10ª Luta: Jackson Velasco vs. André Batata

11ª Luta: Jhonata Mansuzinho vs. Leo Do Bronx

12ª Luta: Josemberg Freitas vs. Robert Pato

