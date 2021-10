Manauara EC anuncia Oliveira Canindé como novo técnico de futebol

Comandou times do Ceará como o AD Limoeiro, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, Icasa e Floresta | Foto: Gilson Mello/Manauara EC

MANAUS (AM)- O Manauara Esporte Clube anuncia Oliveira Canindé como novo técnico do plantel laranja e preto para o Campeonato Amazonense Série B 2021.

Já em Manaus, o treinador reuniu-se com o elenco para seu primeiro treino nesta quarta-feira (20).

Oliveira dos Santos Lopes, conhecido como Oliveira ‘Canindé’ - apelido referente a sua cidade natal do Estado do Ceará -, de 56 anos, estava na equipe do Bahia de Feira, onde foi vice-campeão do Campeonato Baiano.

Canindé, tem uma vasta experiência no futebol nordestino. Comandou times do Ceará como o AD Limoeiro, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, Icasa e Floresta. No Estado do Piauí, passou pelo Parnahyba, River e Flamengo. Já no Maranhão, treinou o Moto Club e Sampaio Corrêa.

Em Rio Grande do Norte, comandou o Potiguar de Mossoró e o América de Natal. Na Paraíba, foi treinador do Campinense e Treze. Além do CSA de Alagoas e o Santa Cruz, em Pernambuco. Pelo Norte do país, Canindé, passou pelo Clube do Remo-PA, em 2017.

" É um prazer estar aqui. Espero que todos possam fazer um grande trabalho e marcar uma história. É sempre bom novas oportunidades, metas para ser batidas, isso me motiva. Vou aproveitar da melhor maneira possível essa porta que se abriu e os objetivos do clube é o mesmo do grupo " Oliveira Canindé, treinador

Títulos

Como treinador do Flamengo-PI, Oliveira ganhou a Copa Piauí em 2012. No comando do Guarany de Sobral, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série D em 2010. Em 2013, foi campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense.

Contratado pelo América de Natal, conquistou a Copa Cidade de Natal e o Campeonato Potiguar no ano de 2014. E, no Parnahyba, levou a melhor no Campeonato Piauiense em 2006.

Além de premiação com as equipes, Canindé ganhou o prêmio individual de melhor técnico do Campeonato Alagoano em 2016, pelo o CSA.

*Com informações da assessoria

