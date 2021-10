Manaus recebe torneio de futebol de mesa neste domingo (24)

Cada equipe conta com 10 botões na mesa de jogo | Foto: Mauro Neto / Faar

MANAUS (AM) - Está na hora de preparar as palhetas que o futebol de mesa retorna às competições no próximo domingo (24), data em que a cidade de Manaus comemora 352 anos.

A Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam) realiza o IV Taça Amazonas, no estádio Carlos Zamith, zona Leste da capital, a partir das 8h30.

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a disputa será na modalidade “12 toques” e as inscrições vão até a sexta-feira (22), por intermédio da Federação.

" Uma grande alegria abrir as portas do Carlos Zamith para o primeiro torneio do futebol de mesa em 2021. Os esportistas vão poder comemorar o aniversário de Manaus da melhor forma, que é competindo " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Na modalidade 12 toques, cada partida tem duração total de 20 minutos, divididos em dois períodos de 10 minutos, com intervalo entre os tempos para a troca de lado entre os times. Cada equipe conta com 10 botões na mesa de jogo.

Para o presidente da Fefmam, Jhonata Rosas, o momento é de celebrar o retorno às competições do futebol de mesa após 11 meses.

“Felicidade é a palavra que define. No domingo, teremos equipes tradicionais do futebol local na IV Taça Amazonas como o Rio Negro, São Raimundo, Manaus, Sul-América e o Nacional”, ressalta.

Incentivo

A Federação de Futebol de Mesa do Amazonas conta com salas de treinamento nas dependências do estádio Carlos Zamith, disponibilizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar. Os treinos são realizados todos os dias da semana, de 18h às 22h.

A retomada dos eventos esportivos no Amazonas segue as regras e recomendações para a prevenção da Covid-19 definidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM) e Faar.

*Com informações da assessoria

