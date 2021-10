Arena do Monte segue com obras em 97% de execução em Manaus

Além da Arena do Monte, passam por obras do Governo do Amazonas o Campo da Baixada Fluminense e a Arena Passarinho | Foto: Mauro Neto/Faar

MANAUS (AM)- As obras de revitalização da Arena do Monte, bairro do Monte das Oliveiras, zona Norte, já alcançaram 97% de execução. Os integrantes dos projetos sociais desenvolvidos no local vivem a expectativa pela entrega do espaço totalmente revitalizado.

A obra é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

" O planejamento do Estado é revitalizar, na capital, 13 espaços de esporte e lazer. A Arena do Monte será entregue em breve pelo governador Wilson Lima, beneficiando não só o Monte das Oliveiras, mas também várias comunidades da zona norte, com um local moderno e estruturado para a prática de atividade física " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Wellington da Silva, 35, coordenador do projeto Resgatando Vidas, que atende mais de 40 crianças e adolescentes na Arena do Monte, revela a emoção de ver a nova “cara” do espaço esportivo.

“Esse projeto existe há 15 anos e representa muito essa melhoria para essas crianças. Para elas jogarem em um bom lugar. Agora, não tem mais matagal”, afirma.

Os trabalhos realizados pela Seinfra na Arena Monte incluem pintura geral, limpeza, recuperação do gradil, portões e alambrados, instalações elétricas e iluminação, manutenção e nivelamento do campo de areia, além de melhorias nas áreas para caminhada e arquibancada.

O espaço será entregue totalmente revitalizado | Foto: Mauro Neto/Faar

" Sabemos da importância desse campo para a comunidade do Monte das Oliveiras; e de como espaços como a Arena do Monte podem transformar positivamente a vida da população. Também estamos executando obras em outros espaços, em diversos bairros de Manaus, e em breve outras comunidades serão beneficiadas com a revitalização de espaços esportivos. Isso é fruto do compromisso do governador Wilson Lima com o esporte e o bem-estar da população amazonense " Carlos Henrique Lima, secretário da Seinfra

Além da Arena do Monte, passam por obras do Governo do Amazonas o Campo da Baixada Fluminense e a Arena Passarinho, na zona Norte; o Centro Desportivo da Compensa - CDC da Compensa e o Campo do Buracão do Lírio do Vale, zona Oeste.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

AM investe no esporte com espaços para prática e lazer

Campo do Buracão, no Lírio do Vale, recebe projeto de reforma