Cinco academias são interditadas durante Operação em Manaus

Os estabelecimentos estavam funcionando de forma irregular | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (21), a operação "Malhação Segura", que teve como objetivo apurar denúncias sobre irregularidades em academias das zonas Sul e Oeste de Manaus (AM). Ao todo, cinco academias foram interditadas nos bairros Praça 14 de Janeiro e Alvorada.

A ação aconteceu em parceria com a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) e o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR).

Os estabelecimentos estavam funcionando de forma irregular, sem registro no Conselho e colocando a saúde da população em risco.

Segundo o chefe de Orientação e Fiscalização do CREF8, Wagner Nascimento, a interdição ocorreu pois não houve o cumprimento de autuações.

" Nossa equipe já havia feito autuações nos locais e solicitado a regularização junto ao Conselho. Porém, os proprietários dos estabelecimentos não cumpriram com as determinações. Desta forma, para proteger a sociedade, tivemos que realizar as interdições " Wagner Nascimento, chefe de Orientação e Fiscalização do CREF8

Ainda segundo Nascimento, os estabelecimentos do setor precisam estar com o Certificado de Registro de Pessoa Jurídica atualizado e fixado em local visível para que os frequentadores possam conferir.

Além disso, a presença de um Profissional de Educação Física regular junto ao CREF é obrigatória durante todo o período de funcionamento da academia ou similar.

“Sem atender a esses requisitos, o espaço será interditado, pois o risco à saúde e à vida da população é gigante. Defendemos a sociedade e, por isso, estimulamos a prática regular de exercícios físicos com orientação profissional para evitar lesões e acidentes”, alertou.

O presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo da Silva, destaca que qualquer cidadão pode denunciar o exercício ilegal da profissão ou qualquer outra irregularidade através do site do Conselho ( www.cref8.org.br ).

Ele ainda destaca a parceria com a Decon para garantir que os estabelecimentos ofereçam serviços dentro dos padrões de qualidade e legalidade aos consumidores. "Através dessa colaboração, continuaremos promovendo novas ações ainda este ano para atender todas as zonas da cidade”, concluiu.

*Com informações da assessoria

