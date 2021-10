Fred é denunciado por agressão e pode ficar fora de até 12 jogos

A denúncia foi feita justamente por meio das imagens | Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O atacante Fred, do Fluminense, poderá ficar até 12 partidas sem jogar. No dia 29 de novembro, o atleta será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agressão a Ronald, jogador do Fortaleza.

Em partida realizada contra a equipe cearense pelo Campeonato Brasileiro no último dia 6, Fred agrediu o adversário com um golpe no pescoço e, em seguida, o levantou com força quando o jogador ainda estava caído. Na ocasião, o atacante do Fluminense sequer foi expulso.

A denúncia foi feita justamente por meio das imagens que flagraram a agressão, conforme destaca o STJD em nota:

“Apesar de não ter sido expulso na partida entre Fluminense e Fortaleza, as imagens mostraram as condutas praticadas pelo atacante Fred contra Ronald. Ao tomar um lençol, Fred desfere um golpe no pescoço de Ronald e, com o adversário caído no chão, puxa com força excessiva a camisa do atleta do Fortaleza”.

Por entender que o atacante do Fluminense cometeu dupla infração (agressão ao golpear o pescoço do atleta e atitude hostil ao puxá-lo pela camisa), a Procuradoria ofereceu a denúncia cuja punição pode ser a suspensão de até 12 partidas.

Apesar de Fred ainda não ter sido julgado, ele segue sem jogar por conta de lesão no dedo do pé.

