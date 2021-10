Manaus FC encara o Ypiranga fora de casa neste domingo (24)

O Gavião Real treinou na sexta com atividades focadas no adversário | Foto: Ismael Monteiro | Manaus FC

MANAUS (AM)- O Manaus Futebol Clube enfrenta o Ypiranga-RS neste domingo (24), às 17h de Manaus, após vencer o Porto Velho-RO pela Copa Verde na última quarta-feira (20), na Arena da Amazônia.

O time continuou com a preparação e viajou na madrugada de quinta-feira (21) para Chapecó, em Santa Catarina, onde ficou até domingo, partindo para Erechim, local da partida contra o Ypiranga.

O Gavião Real treinou na sexta com atividades focadas no adversário pela quarta rodada do quadrangular final.

Autor do gol que selou a vitória contra o Porto Velho, o atacante Philip destacou que o Manaus FC segue unido e focado em continuar conquistando bons resultados.

" A vitória na Copa Verde foi muito importante, e nos mantém focados. Independente da competição, esse é o espírito que temos de ter, de buscar sempre a vitória, temos que dar nosso melhor, isso mostra a força de nosso grupo " Philip, atacante

Ciente do desafio que terá pela frente, o treinador Evaristo Piza destacou que o Manaus deve entrar forte, focados em ser eficiente contra o Ypiranga.

"Eu imagino um time que se comporte como sempre se comportou desde que cheguei. Jogando dentro de casa ou fora, precisamos entrar forte, competir bem, sermos eficientes. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar contra o Ypiranga, é um time de força, precisamos ser inteligentes e estratégicos", comentou Piza.

No último jogo, na Arena, os times empataram em 1x1 pela terceira rodada da Série C. O Manaus chegou aos cinco pontos na primeira colocação do grupo D.

