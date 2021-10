Times de Manaus marcam a história local em busca de títulos nacionais

Manaus está bem servida com os times que compõe o quadro da modalidade local | Foto: Mauro Neto- FAAR





MANAUS (AM) - O futebol manauara é um dos principais alicerces do esporte no Amazonas. Com seus altos e baixos, a modalidade é reconhecida e incentivada pelos torcedores e faz parte dos 352 anos de história da capital amazonense.

Manaus está bem servida com os times que compõe o quadro da modalidade local. Com torcedores fervorosos, as torcidas retornam aos estádios e fazem questão de ir prestigiar o time local.

Apesar de ter o incentivo da torcida, os times manauaras, por muitas vezes, precisam de investimento e reconhecimento de patrocinadores.

A falta de receita dos times atinge diretamente o desempenho dos jogadores em campo. Sem dinheiro não há investimento maior nos jogadores, contrato de outros e consequentemente, o esporte local busca melhorias.

No entanto, com todas as dificuldades, o esporte está em amplo crescimento e trilha, mesmo que aos poucos, o caminho para o reconhecimento nacional.

O que o futebol manauara precisa ?

Os manauaras são apaixonados pelos times da cidade | Foto: Reprodução

Investimento, é o que aponta o presidente do São Raimundo FC , Marivaldo Chaves, sobre o reconhecimento dos times manauaras para o cenário nacional. Ele acredita que são inúmeros fatores que podem contribuir com esse despontamento, no entanto, o primeiro passo, realmente, é uma injeção de receita nos times.

" Na minha opinião, são vários fatores que levam para que isso aconteça. No mínimo série B, quem sabe um dia a série A. Eu acho que o primeiro passo é o investimento. Essa parte do investimento na nossa cidade é muito carente no futebol " Marivaldo Chaves, Presidente do São Raimundo FC

Ele ainda declara que para se fazer futebol na cidade, muitas vezes é necessário tirar do próprio bolso ou contar com a ajuda de amigos, pois se não houver esse suporte, o clube não segue em frente.

"Você que faz futebol, se você não tiver amigos, parceiros, pessoas para lhe ajudar, você não consegue fazer", declara Marivaldo.

Investimento é o que falta para o futebol manauara alavancar | Foto: Divulgação

O presidente do Manauara Esporte Clube , Marcus Souza, também acredita que o que falta é investimento. O dinheiro que seria investido nos clubes seriam para trazer boas contratações.

" Sem investimento não se consegue trazer bons jogadores e fazer com que esse investimento seja bem feito. Tem que ser bem gasto. Tem que ser feito uma análise técnica para isso, com jogadores qualificados que caibam no bolso e que possibilitem a honrar os compromissos. Precisamos ser bem vistos lá fora por jogadores queiram jogar aqui " Marcus Souza, Presidente do Manauara EC

Já para o presidente do Atlético Rio Negro Clube , Jefferson Oliveira, a palavra chave para o reconhecimento nacional é organização. Ele acredita que se tivesse um planejamento melhor nas competições e também na criação de clubes, as coisas melhorariam.

" Precisa de organização. Valorização dos clubes. Parar com a ideia de clubes formados às pressas e sem compromisso " Jefferson Oliveira, Presidente do Atlético Rio Negro Clube

Contribuição com o futebol manauara

Apesar de haver um longo caminho a se percorrer para vir um maior reconhecimento nacional e a luta para chegar na série B da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, muitos times manauaras dão suas contribuições há anos para que isso aconteça.

O trabalho não é apenas de um clube, mas sim de todos que cada um com seu talento e força, colaboram de alguma maneira.

O time que brilhou e trouxe muito orgulho aos manauaras, entre a década de 90 e nos anos 2000, foi o São Raimundo, que conseguiu chegar na série B, e disputou nos gramados com grandes times reconhecidos nacionalmente, como o Fluminense e o São Paulo.

Marivaldo relembra o legado que o Tufão contribuiu com o futebol de Manaus | Foto: João Normando/FAF

" O São Raimundo deu uma contribuição muito grande para que o nome de Manaus fosse elevado nacionalmente. Disputou por sete anos a série B do campeonato amazonense, foi vice-campeão brasileiro, perdendo o título para o Fluminense, que na época estava na terceira divisão. " Marivaldo Chaves, Presidente do São Raimundo FC

Marivaldo ainda destaca que o São Raimundo ainda é um clube muito lembrado pelo país, mesmo não competindo mais em grande competições.

"Hoje, apesar do longo tempo, o São Raimundo está fora de competições nacionais, mas o clube ainda é um nome muito lembrado lá fora. Quando se fala em futebol amazonense, a pessoa lembra na hora 'São Raimundo'", afirma.

O Atlético Rio Negro Clube é outro time que carrega um legado de histórias e contribuições para o futebol manauara. O presidente Jefferson destaca que são mais de 108 anos de existência e que a história do time se mistura com a de Manaus.

O espaço em que leva o nome do clube , foi palco de muitos momentos importantes para a sociedade manauara e também para o esporte da cidade. Sendo um espaço histórico de Manaus.

O presidente Jefferson Oliveira afirma que a história do Atlético Rio Negro se confunde com a de Manaus | Foto: Arquivo/Portal Em Tempo

" O Rio Negro é parte importante desta cidade, afinal são 108 anos de existência. Onde foi formada toda a sociedade Manauara. Onde foram fundados quase todos os esportes do nosso Estado. Onde a Faculdade de Educação Física da UFAM foi criada. Local e onde aconteceram os principais eventos da cidade até a década de 90. Nosso Clube se mistura com a própria história de Manaus " Jefferson Oliveira, Presidente do Atlético Rio Negro Clube

Fundado há quase um ano, em novembro de 2020, o Manauara EC é o caçula do futebol amazonense. No entanto, apesar do pouco tempo, já vem dando a sua contribuição para a modalidade, fazendo feitos raros.

O presidente do Manauara EC acredita que, apesar de novo, o clube já está fazendo feitos raros no futebol manauara | Foto: João Normando/FAF

" Um time que começou esse ano, mas que tá tendo uma boa visibilidade a nível nacional, disputando um série B local. Que é uma coisa rara de acontecer. " Marcus Souza, Presidente do Manauara EC

O gestor do time conta que o clube tem altas expectativas e que estão em um trabalho árduo para concretiza-las da melhor forma e colaborar para que o futebol manauara seja ainda mais reconhecido nacionalmente.

"É um time que tem uma expectativa muito grande para o futuro e esperamos concretizar essa expectativa em realidade. Estamos trabalhando arduamente para isso e agora só Deus vai dizer de vamos merecer ou não", finaliza.

Manaus FC

O clube foi uma explosão no ano de 2019 quando o clube foi tricampeão Estadual, terminou o Campeonato Brasileiro da Série D de 2019 com média de 12.757 torcedores por partida e com a ascensão à terceira divisão nacional.

O Manaus Futebol Clube é atualmente o time amazonense em maior evidência no cenário nacional, tanto que ocupa a 63ª posição no ranking de clubes da CBF.

Fundado em 5 de maio de 2013, o clube é responsável por reacender a paizão do torcedor amazonense pelo futebol local e inclusive quebrou o recorde de público da Arena da Amazônia em duas ocasiões diferentes, contra os sulistas Caxias (44.121 pessoas ) e Brusque (44.419 torcedores).

Atualmente disputa a Copa Verde e a Série C do Brasileirão.

