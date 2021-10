Brasil tem mais de 80 pessoas registradas com o nome do Rei Pelé

São 25 “Edson Arantes do Nascimento”, homônimos e outros que usam como sobrenome | Foto: Reprodução

Ele foi nomeado Atleta do Século XX e é considerado o Rei do Futebol mesmo após 44 anos do encerramento da sua carreira nos campos de futebol.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, continua sendo reverenciado pelos amantes do esporte. No dia 23 de outubro, o maior jogador de todos os tempos completou 81 anos.

O que muitos não sabem é que no Brasil existem mais de 80 pessoas que homenageiam diariamente a eterna majestade?

São 25 “Edson Arantes do Nascimento”, homônimos. Mais 18 brasileiros registrados como “Edson Arantes do Nascimento" acompanhado de outros sobrenomes. Outros quatro têm a ordem do sobrenome trocadas e são chamados “Edson Nascimento Arantes”. Já com a grafia Edison (com i) Arantes do Nascimento existe apenas um. E ainda temos 35 que utilizam dentro do nome a grafia "Pelé".

Os dados levaram em conta pessoas que nasceram após o ano de 1956, quando Pelé estreou no futebol profissional jogando pelo Santos. A partir daí, a colocação do nome na criança por parte dos pais seria uma homenagem ao atleta que estava despontando no esporte. Pessoas nascidas anteriormente ou com pouquíssima diferença de idade não foram contabilizadas.

Os dados foram coletados pela proScore, bureau digital de crédito e authority de score, especializado em Big Data, Analytics e motores de decisão.

"O Pelé parou de jogar há mais de 40 anos. Essas pessoas que levam o nome completo dele ou mesmo o famoso apelido apontam para o exemplo e genialidade dele dentro do futebol no mundo", disse Mellissa Penteado, sócia-fundadora e CEO do grupo proScore.

A origem do nome

Em 1940, João Ramos do Nascimento, Dondinho, pai de Pelé, quis homenagear o inventor norte-americano Thomas Edison, grafado com “i”, já que a luz elétrica havia acabado de chegar à cidade de Três Corações, cidade-natal de Pelé. Porém, em razão de uma imprecisão do cartório, a vogal foi omitida na certidão de nascimento do Rei.

Há uma polêmica também sobre a data correta de seu aniversário. Dondinho registrou o filho quase um mês após o nascimento e isso teria provocado uma confusão na contagem dos dias. A mãe do Rei, Celeste Arantes, garantiu que o parto ocorrera no dia 23 de outubro de 1940.

Levantamento

Melissa explicou que para evitar imprecisão, o levantamento apurou os nascidos a partir do momento em que Pelé despontou como estrela do futebol, ou seja, aos 16 anos, quando chegou ao Santos e ganhou destaque.

"Temos que destacar que na década de 50, 60, a comunicação existente era por rádio ou jornal. Se fosse hoje com tudo que temos e as redes sociais, creio que teríamos inúmeras pessoas interessadas em colocarem o nome do Rei em seus filhos pelo Brasil", afirmou.

Atualmente o mundo virtual ajudou a divulgar ainda mais o nome de jogadores famosos, como é o caso do ex-santista Neymar.

O levantamento da proScore apontou que existe uma pessoa com o mesmo nome de “Neymar da Silva Santos Júnior” no País. “Neymar da Silva”, com sobrenomes diferentes, são quatro. E, somente “Neymar da Silva” são 32. Já com o nome apenas “Neymar” e outros sobrenomes, encontramos 260 pessoas. A proScore levou em conta que Neymar estreou em 2009, aos 17 anos, com a camisa do Peixe.

