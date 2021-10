Rebeca Andrade fatura ouro no salto do Mundial de Ginástica

A prata ficou para a italiana Asia D’Amato, com 14,083 e o bronze com a russa Angelina Melnikova, com 13,966 | Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Ela brilhou outra vez, e reluz ouro! Rebeca Andrade não se cansa de fazer história. Após brilhar nas Olimpíadas de Tóquio, a brasileira subiu mais uma vez ao lugar mais alto do pódio.

Dessa vez, foi no Mundial de Ginástica, disputado em Kitakyushu, no Japão. Sem grandes adversárias, ela venceu o salto com larga vantagem. Com duas execuções que beiraram a perfeição, ela ficou com uma média de 14,966 (15,133 e 14,800).

Com o feito, ela se iguala a Daiane do Santos, em 2003, que também ficou com o lugar mais alto do pódio em mundiais. As duas são as únicas brasileiras a conseguir tal honraria.

Como foi a segunda a competir, a brasileira precisou esperar até o final para comemorar mais um título. A prata ficou para a italiana Asia D’Amato, com 14,083 e o bronze com a russa Angelina Melnikova, com 13,966.

Prata nas barras

Pouco tempo depois do ouro, Rebeca ainda retornou para disputar a outra competição. Porém, essa foi mais acirrada. Após ter liderado nas classificatórias, a brasileira não conseguiu repetir o bom momento e terminou com a prata.

A chinesa Wei Xiaoyuan foi a campeã do aparelho, com uma nota de 14,733. Rebeca cravou 14,633 e ficou em segundo lugar e a russa Angelina Melnikova ficou com o bronze ao cravar 14,533.

