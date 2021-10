“Banca Forte” leva a 4ª Taça Amazonas de Futebol de mesa

A modalidade tem incentivo do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) | Foto: Mauro Neto/Faar

MANAUS (AM)- O futebol de mesa, nacionalmente conhecido como futebol de botão , voltou às competições no estado com a 4ª Taça Amazonas, no estádio Carlos Zamith, na manhã deste domingo (24).

A modalidade tem incentivo do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), para a realização das competições e treinamentos. O evento foi organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam).

Disputada na modalidade 12 toques, a competição contou com 18 botonistas participantes. E as melhores jogadas ficaram por conta de Ulisses Monteiro, 40, da equipe Banca Forte, que se sagrou bicampeão da Taça Amazonas.

" Feliz por mais essa conquista. É a primeira competição oficial desde o retorno. Agora é levar o esporte para frente, isso é o mais importante " Ulisses Monteiro, competidor

Fechando o pódio, Augusto Neto, do Manaus FC, ficou com a medalha de prata. Marlon Maior, do Rio Negro, ficou na terceira colocação.



"O Estado tem nos ajudado muito com as salas. Essa parceria, a gente tem honrado com a manutenção. Então o esporte acontece, tem visibilidade, a cada ano entrando duas ou três pessoas", ressaltou o presidente da Fefmam, Luiz Guilherme.

De acordo com o calendário divulgado pela Fefmam, o estádio Carlos Zamith deve receber, ainda em 2021, os Campeonatos Amazonenses da modalidade 12 toques e da modalidade dadinho.

As disputas valem pontuação para o ranking brasileiro do futebol de mesa, que deve retomar às competições nacionais a partir de 2022.

A retomada dos eventos esportivos no Amazonas segue as regras e recomendações para a prevenção da Covid-19 definidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Faar.

*Com informações da assessoria

