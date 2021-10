Time do AM disputam a Taça Brasil de futsal nesta terça (26)

A Taça Brasil será disputada até o sábado (30) | Foto: Divulgação/Faar

MANAUS (AM)- O Amazonas entra em quadra nesta terça (26) na disputa da Taça Brasil de Clubes Sub-20 Feminino Divisão Especial, sendo representado pela equipe do Arsenal.

Seis das oito jogadoras contam com o patrocínio em passagens aéreas do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), para a disputa em Brusque (SC).

" Desejamos um grande desempenho para o Arsenal. Estamos muito bem representados " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

A competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) é a mais antiga do futsal brasileiro e, nesta edição, tem a participação, além do Amazonas, de 11 estados e do Distrito Federal.

" Só tenho a agradecer ao governador do Estado. A maioria das meninas já disputou competições nacionais. Nossa meta inicial é chegar na semifinal " Marcelo Galvão, vice-presidente da Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFS)

A atleta Ana Beatriz, 19, ressalta o desejo em conquistar uma medalha na competição. “Que a gente possa fazer um bom trabalho para que a gente possa trazer medalha. Já representei (o Amazonas), mas nunca em uma Taça Brasil, então a expectativa é alta”, disse.

A Taça Brasil será disputada até o sábado (30). A equipe amazonense estreia na competição nesta terça diante do Grêmio União, time de Pindamonhangaba (SP).

*Com informações da assessoria

