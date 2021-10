Flamengo e Athletico –PR vão para o “tudo ou nada” em semifinal

O Flamengo tem sofrido com uma sequência de lesões de seus principais jogadores | Foto: Alexandre Vidal

RIO DE JANEIRO (RJ)- O duelo vale a vaga na final da Copa do Brasil. Flamengo e Athletico –PR se enfrentam na noite desta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã.

O clima no Flamengo não é dos melhores após o tropeço no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense. Para eles, só a vitória importa para se garantirem na final da competição de mata mata. No duelo de ida, em Curitiba, empate por 2 a 2.

Para amenizar a pressão sobre o técnico Renato Gaúcho, o vice-presidente Marcos Braz agendou uma entrevista coletiva. No entanto, a mesma foi cancelada sem qualquer justificativa.

O Flamengo tem sofrido com uma sequência de lesões de seus principais jogadores. Arrascaeta e Bruno Henrique perderam vários jogos, Gabigol foi poupado no fim de semana e Pedro precisou realizar uma artroscopia após atuar no sacrifício contra o Athletico, na última semana.

O time voltou aos treinos na segunda-feira (25). Os atacantes Gabigol e Bruno Henrique treinaram normalmente com o restante do elenco. Com isso, ambos devem voltar ao time nesta quarta.

O retorno dos atacantes diminui os problemas para Renato Gaúcho, que ainda não poderá contar com David Luiz, De Arrascaeta e Pedro.

Furacão pronto

O Athletico quer aproveitar esse momento de fraqueza do Flamengo para pegar o seu lugar na final. Na manhã desta terça-feira (26), o Furacão realizou no CAT Caju o último treino.

O time rubro-negro teve duas sessões de treinos no CAT Caju dedicadas ao jogo no Rio de Janeiro. Uma na manhã de segunda-feira e a outra na terça.

O 'furacão' está preparado para o confronto | Foto: José Tramontin

Além do trabalho de recuperação física dos atletas que atuaram no fim de semana em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o elenco enfatizou as abordagens estratégicas para o compromisso no Maracanã.

Para a montagem do time, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com o lateral-esquerdo Pedrinho, nem com o atacante Guilherme Bissoli. Ambos já defenderam outras equipes na Copa do Brasil de 2021 e, por isso, não podem atuar pelo Athletico Paranaense na competição.

Os relacionados são: Abner, Bento, Carlos Eduardo, Christian, David Terans, Erick, Fernando Canesi, Jader, Juninho, Khellve, Léo Cittadini, Lucas Fasson, Marcinho, Márcio Azevedo, Nico Hernández, Nikão, Pedro Henrique, Pedro Rocha, Renato Kayzer, Santos, Thiago Heleno, Vinicius Mingotti e Zé Ivaldo.

O Athletico Paranaense chega invicto à segunda partida da semifinal da Copa do Brasil de 2021. Em sete jogos, os rubro-negros conquistaram quatro vitórias e três empates.

Caso confirme a classificação, será a terceira vez que o Furacão chega à decisão da competição.

Quem vencer a Copa do Brasil de 2021 garante um lugar direto na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores de 2022. Também se classifica para a Supercopa do Brasil de 2022.

