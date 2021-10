Prefeitura de Manaus abre jogos esportivos da Semed

Mais de 2 mil pessoas se inscreveram nesta edição. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Os Jogos de Integração dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação de 2021, promovido pela Prefeitura de Manaus, tiveram 2 mil inscrições. A abertura da competição foi realizada nesta terça-feira, 26/10, no anfiteatro do Parque Municipal do Mindu, zona Centro-Sul.



Durante a solenidade de abertura, o secretário de educação, Pauderney Avelino, desejou sucesso a todos os competidores e mencionou que a expectativa para o Jiss é muita positiva. “Tenho certeza que esse trabalho vai dar grandes frutos e fico feliz porque hoje estamos abrindo com muita festa os nossos jogos. E que venham as competições, que vençam os melhores, mas vamos competir com lealdade, com disciplina e sucesso a todos”, disse.

O coordenador de Esportes da Semed, Ronaldo Barreto, comemora o número de inscritos. "Mais de 2 mil pessoas se inscreveram nesta edição. Isso é um número fantástico, porque a gente nunca teve uma participação tão grande assim, só no futsal adulto temos 21 equipes que vão competir, no tênis de mesa tivemos 85 inscrições. E isso em relação às outras edições é bastante expressivo. Então a gente está muito feliz com a adesão e participação dos servidores”, explicou.



Um dos competidores da edição do Jogos de 2021 será o professor Júlio Marques, da Escola Municipal Ouvidor Sampaio, localizada no quilômetro 41 da rodovia AM-010.

O servidor, que durante a solenidade acendeu a pira, destacou que a atividade representa um gesto de valorização do servidor da rede municipal de ensino. "Esses jogos são uma valorização dos servidores da Semed e também uma demonstração de que é importante cuidar da saúde. Nós, servidores, devemos cuidar do nosso bem-estar, além de incentivar a questão social, por meio dessa integração porque nossa atuação vai muito além do trabalho", pontuou.



Segurança

Podem participar servidores de 40 anos na categoria adulto, sendo que os de 38 anos não poderão se inscrever na categoria master. Não será permitido ao mesmo servidor participar em uma mesma modalidade em duas categorias diferentes.

Início

As disputas iniciam no dia 6/11 e seguem até 28/11, com profissionais estatutários, temporários, e comissionados, sendo permitido também a participação de dois colaboradores terceirizados ou estagiários, bem como, das unidades de ensino, divisões distritais e outros setores da secretaria.

Modalidades

Os jogos serão realizados na Vila Olímpica de Manaus e Centros Esportivos de Lazer (CEL) da prefeitura. As disputas terão 11 modalidades, sendo as individuais como badminton, dominó, natação, tênis de mesa, xadrez, corrida pedestre e caminhada (individuais).

As coletivas acontecerão no basquetebol 3×3, futebol society, futsal, queimada e vôlei de praia 4×4.

As competições vão ser nos naipes masculino e feminino, nas categorias adulto até 39 anos e master, a partir dos 40 anos.

Os servidores classificados em 1º, 2º e 3º lugares, receberão medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Já nas modalidades coletivas, os vencedores em 1º, 2º e 3º lugares, receberão troféus.