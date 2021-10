Tavinho e Vitor “Bafana” chegam ao elenco do Manauara EC

Os jogadores já atuaram no futebol nacional e local | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Reforçando às partidas decisivas do Campeonato Amazonense Série B 2021, o Manauara Esporte Clube acerta nesta quarta-feira (27), com o meio-campista Tavinho e o zagueiro Vitor "Bafana".

Com a chegada dos atletas, o Robô da Amazônia conta com 30 jogadores em seu plantel. Wanderson Otávio Pereira Campos, o Tavinho, já atuou pelo futebol do Amazonas, com o Fast Clube, mas também tem passagens por clubes como o Concórdia Piotrkow, São Raimundo (PA), São Francisco (PA), Tapajós (PA), Estrela do Norte(ES) e seu último clube foi o São Raimundo de Roraima.

" Estou muito motivado pela oportunidade de fazer parte desse projeto ambicioso e promissor. Um clube jovem na idade, porém, com planos de clube grande. Venho para somar e ajudar o Manauara junto com meus companheiros a alcançar esse acesso e o título " Tavinho, meio-campista

O paraense carrega títulos na bagagem: Campeão da Taça Açai, vice-campeão paraense e o acesso à elite do futebol do Pará, jogando no São Francisco (PA). Além de conquistar o Estadual roraimense deste ano, com o São Raimundo-RR.

A outra novidade do time laranja e preto é o Vitor Vericimo Salvador, conhecido como Vitor Bafana. Aos 27 anos, o capixaba foi Campeão Piauiense com o Altos (PI) e levantou a taça do Campeonato Potiguar pelo ABC (RN). O zagueiro vestiu a camisa também do Sampaio Coreia (MA), Boa Esporte(MG), Joinville( SC) e estava atuando no Cianorte (PR).

" O clube oferece condições de trabalho, isso motiva o atleta. Chego para somar e alcançar todos os planejamentos que foi proposto. Se Deus quiser, vamos conseguir e deixar marcado na história do futebol amazonense " Vitor Bafana, zagueiro

Lista atualizada

O plantel do Robô conta com 30 atletas dentro das quatro linhas: o goleiro Gabirel Bubniack, Wellington e Paulo Cesar; os zagueiros Guilherme Möller, Bandeira, Saulo, Mendonça e Vitor; os volantes Baé, Tiago Amazonense, Antony e Banguelê; os meias Flamel, Thiago Bigo, Stefano e Tavinho; os laterais Maxwell, Caíque , Lê Santos , Elyvelton, Isaque, Railan e Gustavo; e os atacantes Weverton, Tavares, Everton Kanela, Juninho, Cebolinha, Abner e Luizinho.

*Com informações da assessoria

