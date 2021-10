Venda de ingressos para Manaus x Tombense começa nesta quarta (27)

Foram liberados 22.150 ingressos, em lote único | Foto: Mauro Neto/Faar

MANAUS (AM) - Inicia nesta quarta-feira (27) a venda de ingressos para a partida do próximo sábado (30) contra o Tombense-MG, pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena da Amazônia .

Foram liberados 22.150 ingressos, em lote único, correspondente a 50% da capacidade do estádio.

Com preço único de R$ 50 reais, o torcedor pode adquirir o ingresso.

Repetindo os protocolos da partida contra o Ypiranga, na entrada do estádio será obrigatória a comprovação do ciclo vacinal completo, ou seja, o torcedor terá que estar imunizado com duas doses ou a dose única contra o coronavírus, apresentando a carteirinha de vacinação ou certificado do ConnectSUS.

Também será obrigatório o uso de máscara nas dependências da Arena.

Os pontos de venda são os seguintes:

- Loja do Manaus FC: Rua Salvador, 441, bairro Adrianópolis, aberta das 10 às 18 horas;

- Bilheteria da Arena Amadeu Teixeira: Avenida Constantino Nery, s/n, bairro de Flores, aberta das 9 às 20 horas;

- Seis unidades das Lojas Bemol: Shoppings Grande Circular, Amazonas, Sumaúma, Studio 5, Manauara e DB Ponta Negra, abertas das 10 às 21 horas.

A venda de ingressos será feita apenas de maneira antecipada, bilheterias não funcionarão no dia da partida.

O clube afirmou que não será permitida entrada de crianças até 12 anos, gestantes, portadores de ingressos falsificados ou aquele que esquecer ingresso, máscara, comprovante de vacinação ou documento com foto. Além de sócios-torcedores e PNE/PPD que não retiraram seus ingressos antes da data sugerida.

No primeiro jogo com a presença do torcedor desde o início da pandemia, contra o Ypiranga-RS, no último dia 17, foram cerca de 13 mil torcedores. Na oportunidade, foram colocados 14 mil ingressos à venda.



Nesta semana, o Gavião anunciou acordo com o Governo para ampliação da liberação de 30 para 50%.

