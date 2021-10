Lutador indígena do AM disputa dois campeonatos de MMA

As competições acontecem em novembro e dezembro | Foto: Amaury Moraes/FEI

MANAUS (AM)- Referência no esporte indígena do Amazonas, o lutador Ronaldo Predador foi confirmado em dois campeonatos de MMA (Artes Marciais Mistas) em novembro e dezembro deste ano.

De Amaturá, no Amazonas, o atleta da etnia Tikuna conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI).

Ronaldo foi confirmado para o Campeonato de MMA Jungle Fight, em São Paulo, que está previsto para 26 de novembro, e também para o Campeonato Amazon Talent, que ocorrerá em Manaus no dia 9 de dezembro.



Segundo o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, incentivar jovens e adultos no esporte firma e espalha as raízes indígenas nos estados, consolidando a força das etnias.

" Há muitos talentos entre os parentes, seja por meio da história, livros, artesãos, agricultores e aqueles que praticam o esporte. A Fundação incentiva qualquer ação que traga benefícios às etnias e desenvolvimento da própria cultura indígena, mostrando sua força, onde quer que vá " Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI





Para Ronaldo, as competições são uma maneira de poder alavancar o esporte e dar destaque para a cultura indígena.

" Primeiramente agradeço a Deus e à equipe da FEI pelo apoio, até o momento estou me preparando para os dois eventos, treinado pesado oito horas por dia e focando na luta, representando os povos indígenas que estão no estado do Amazonas. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, além de receber a força das pessoas que me apoiam, fazendo com que eu tenha um bom resultado " Ronaldo Predador, lutador

O lutador indígena da etnia Tikuna de 26 anos, nascido na aldeia Ewari, localizada na ilha do Camaleão no município de Anamã, (a 165 quilômetros de Manaus), iniciou os treinos de MMA (Artes Marciais Mistas) em Amaturá.

Ronaldo Predador se tornou campeão na primeira edição do evento Star Combat na categoria MMA, no qual ganhou de seu adversário Jossiney Santos aos 2 minutos e 45 segundos do segundo round, no mês de maio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus recebe "Shooto" de MMA

Paratletas do AM comandam disputas nacionais