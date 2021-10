Mais de 200 estudantes do AM participam dos Jogos Escolares no RJ

A delegação da rede estadual está seguindo para o Rio de Janeiro em grupos | Foto: Divulgação/Seduc-AM

MANAUS (AM)- Cerca de 217 alunos da rede estadual, de escolas de Manaus e do interior, embarcam para o Rio de Janeiro, onde participarão dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), de 29 de outubro a 5 de novembro.

O apoio é do Governo do Amazonas, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade). A competição desportiva, aberta a estudantes de 12 a 14 anos, terá a presença de mais de 5 mil jovens das 27 unidades da Federação, após 17 anos sem ser realizada.

Ao todo, os representantes da rede estadual disputarão o evento em todas as 17 modalidades disponíveis, sendo 12 coletivas e cinco individuais.

São elas: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, vôlei de praia, natação, tênis de mesa, xadrez, karatê, wrestling, ginástica artística, ginástica rítmica, badminton, ciclismo e taekwondo.

A delegação da rede estadual está seguindo para o Rio de Janeiro em grupos, com o último agendado para viajar na madrugada de sexta-feira (29). Além dos atletas, compõem a comitiva amazonense, também, 48 professores/técnicos e 19 dirigentes.

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, os JEBs marcam o retorno dos estudantes da rede estadual às grandes competições desportivas nacionais.

" A prática esportiva sempre foi uma realidade muito forte em nossas escolas, e na gestão do governador Wilson Lima não é diferente. Após uma longa e necessária pausa, em razão da Covid-19, é com muita alegria que voltamos a participar de uma competição tão grandiosa como os JEBs " Kuka Chaves., secretária de Estado de Educação e Desporto





Mesmo com os meses sem competir oficialmente, a titular da Secretaria de Educação acredita que os alunos da rede estadual irão surpreender nos Jogos Escolares.

O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas.

Do total de 17 modalidades oficiais, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.

