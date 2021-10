Flamengo é eliminado da Copa do Brasil no Maracanã

O Athletico foi cirúrgico no primeiro tempo | Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

A pressão que já era grande acaba de aumentar no Flamengo. Isso porque os cariocas perderam por 3 a 0 para o Athletico, nesta quarta-feira, no Maracanã, e foi eliminado da Copa do Brasil.

O Athletico foi cirúrgico no primeiro tempo. Tanto que os paranaenses marcaram duas vezes com Nikão. Na etapa final, o Flamengo tentou, mas parou nas boas defesas do goleiro Santos. Antes do fim, Zé Ivaldo marcou o terceiro e deu números finais no Maracanã.

Agora, a final da Copa do Brasil será disputada entre Athletico e Atlético-MG, que eliminou o Fortaleza.