Manaus recebe o 17° Campeonato Amazonense de MuayThai

As inscrições vão até este domingo (31) | Foto: Divulgação/ONE

MANAUS (AM)- Acontece no ginásio da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no domingo (7), a partir das 8:30h, o 17° Campeonato Amazonense de MuayThai.

O evento é realizado pela Federação Amazonense de Boxe Tailandês – Muay Thai (FABT) e tem como objetivo proporcionar experiência aos atletas locais e o retorno de seus antigos alunos, ganhando cada vez mais adeptos.

As inscrições vão até este domingo (31). Os valores das incrições são de R$ 50 para filiados e R$ 100 para não filiados.

As pulseiras serão vendidas no valor de R$ 20. Parte desse valor, será revestido em compra de materiais para a FABT e uma outra porcentagem para o projeto social para compra de alimentos.

Premiação

Para os atletas campeões e vice, cada um ganhará uma medalha personalizada de ouro e prata. A academia campeã ganhará um troféu, no valor de R$ 500 e um bônus. A academia vice-campeã e a que ficar em terceiro lugar ganharão troféus e bônus.

Regras

Para os atletas que já lutaram MMA até três lutas, entram como amadores na competição, mesmo nunca ter lutado no MuayThai;

Será permitido inscrição apenas de quatro atletas por categoria, (um por equipe);

Não será permitido inscrição do atleta no dia do evento;

Atleta que não bater o peso que se inscreveu, não lutará e não terá o valor devolvido;



Todos os atletas menores de idade só lutam com a autorização por escrito de seus responsáveis, com cópia do RG dos mesmos;



Todos os atletas de menores de idade só lutam com o protetor de cabeça e tórax ( luva, caneleira, cotoveleira, coquilha e protetor bucal);



Só será permitido o atleta subir no ringue com o short de MuayThai;

Atletas que irão competir e o público terão que apresentar a carteira com o esquema vacinal completo e o uso de máscaras será obrigatório.

*Com informações da assessoria

