Manaus FC realiza último treino antes de jogo na Arena

A partida entre Manaus e Tombense será de grande importância | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

MANAUS (AM) - Os preparativos para jogo pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C de 2021 estão a todo vapor.

O Manaus Futebol Clube segue treinando o elenco para receber o Tombense-MG, na Arena da Amazônia, no sábado (30).

A partida contra o Gavião Carcará de Minas Gerais terá novamente público nas arquibancadas, porém, desta vez a capacidade máxima será de 50% da lotação da Arena da Amazônia, ou seja, 22.150 torcedores.

As vendas já foram iniciadas nesta quarta-feira (27), em alguns pontos da cidade. Fora a Loja Oficial do Manaus FC (que funciona até às 19h), o torcedor pode adquirir seu ingresso no valor único de R$ 50,00 na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira e nas Lojas Bemol do Amazonas Shopping, Grande Circular, DB Ponta Negra, Studio 5, Sumaúma Park Shopping e Manauara Shopping.

Uma boa novidade quanto a comprados ingressos , é a forma de pagamento através do crédito, além de débito, PIX QR Code ou dinheiro físico.

Para este jogo, o clube segue adotando todos os protocolos de saúde necessários, precisando estabelecer restrições de acesso à Arena. Não poderão adentrar a Arena menores de 12 anos, grávidas e pessoas sem o ciclo vacinal completo.

“Estamos extremante confiantes. São times que a gente já jogou. A pressão existe desde o dia que a gente veste a camisa do clube. Sobre a torcida, estamos animados, com uma expectativa boa, o torcedor faz um grande espetáculo. A gente espera a mesma sensação e agora com um pouco mais de público”, disse o zagueiro Marcelo Augusto

A partida entre Manaus e Tombense será de grande importância na busca pelo acesso à Serie B de 2022.

*Com informações da assessoria

