Copa dos Rios é destaque na “Confut Nordeste”, em Maceió

A Copa dos Rios, competição organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) e que reúne equipes de mais de 40 cidades do Estado, será um dos cases apresentados na maior Conferência de Futebol (Confut) do Nordeste 2022, sediada neste ano em Maceió (AL).

A palestra será ministrada pelo diretor executivo da Wazary Esportes e Negócios, Luiz Júnior, no sábado (30), às 9h.

Disputada desde o início dos anos 90, a Copa dos Rios se tornou o torneio mais democrático do Amazonas por reunir atletas e seleções que representam suas cidades.

A competição tem como principal objetivo promover a integração entre os povos amazônicos por meio do esporte e revelar talentos para as equipes de futebol profissional do Estado.

" Nossa ideia é mostrar que o futebol é universal e está, mais do que nunca, presente na Amazônia. Mesmo diante de todas as dificuldades logísticas e de distância que temos em nosso Estado, existem histórias, sonhos e todo um engajamento das cidades em torno de suas seleções e de seus atletas " Luiz Júnior, ex-diretor de marketing do Manaus e do São Raimundo

Além do case sobre a Copa dos Rios, a Wazary estará presente no evento com um stand para apresentar os trabalhos desenvolvidos pela empresa manauara, que atualmente atende a FAF e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) com a produção de conteúdos para as mídias digitais de ambas as entidades e conta com know-how em gestão operacional e assessoria estratégica.

“Queremos mostrar que existem bons trabalhos feitos também no Amazonas e por amazonenses, e nos apresentar para o mercado do futebol brasileiro. Nossa empresa é focada em soluções e negócios do esporte e estamos no lugar certo para trocar experiências e gerar novas possibilidades num dos maiores eventos da indústria do futebol”, pontuou o diretor de projetos e operações da Wazary, Roberto Peggy.

O evento

A Confut Nordeste 2022 será sediada em Maceió, no Ritz Lagoa da Anta, entre quinta (28) e sábado. Como em todas as suas edições, o evento discute o futebol brasileiro e nordestino e é voltado para o desenvolvimento da indústria futebolística, com apresentações e debates acerca das tendências atuais do mercado, além da promoção de uma grande feira de negócios.

