Estudantes de Barcelos representam o AM em Jogos Escolares Brasileiros

A competição contará com a participação de mais de 5 mil alunos dos 27 estados | Foto: Divulgação/Seduc-AM

BARCELOS (AM) - O Handebol está bem representado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s). A equipe de 14 atletas a Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, do município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), representarão o Amazonas.

Os jogos iniciaram na sexta-feira (29) e seguem até o dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro. A competição, aberta a estudantes de 12 a 14 anos, contará com a participação de mais de 5 mil alunos das 27 unidades da Federação.

O grupo composto por 14 atletas viajou para a cidade carioca, acompanhado da técnica Sandra Mara e do voluntário Josemir Macêdo Júnior.

A participação de estudantes da rede estadual é fruto da parceria entre o Governo do Amazonas e a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade).

Integram a equipe de handebol da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes as alunas: Nayara da Silva, Paula Soares Garcia, Lourranny de Oliveira Chaul, Letícia dos Santos Benfica, Tamara Ramos Perrone, Jadir Raquel Raposo Garrido, Nayara Jakellyne Soares da Silva, Samilly Sabino dos Santos, Nayane Gonçalves Linhares, Áquila Vitória das Mercês de Oliveira, Anielly Lopes Bento, Emilly de Oliveira Chaul, Andressa Monteiro da Silva e Kiara Luciano dos Santos.

De acordo com o coordenador regional de Educação do município de Barcelos, Sebastião de Souza Machado, a equipe, formada por estudantes do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano), está acostumada a vencer.

" Elas [as estudantes] têm se destacado nos últimos anos nessa modalidade. Inclusive, vencendo campeonatos na nossa região e em nível estadual, também. Elas são as atuais campeãs do Amazonas e, por isso, receberam o convite para participar dos JEB’s. " Sebastião de Souza Machado, coordenador regional de Educação do município de Barcelos

Por conta da pandemia da Covid-19, ele conta que as atletas passaram muito tempo sem praticar a modalidade e retornaram, há cerca de dois meses, à rotina de treinos.

A pausa, no entanto, não diminuiu as expectativas do grupo para os Jogos Escolares Brasileiros.

" Estamos muito confiantes. Essas atletas são as melhores, são vencedoras, e têm se dedicado e participado efetivamente dos treinos, doando-se bastante. Acredito que elas estejam mais que preparadas para representar Barcelos e o Amazonas. " Sebastião de Souza Machado, coordenador regional de Educação do município de Barcelos

Nesta edição dos Jogos Escolares Brasileiros, a rede estadual contará com 217 atletas de escolas da capital e do interior.

Ao todo, a competição reúne disputas oficiais em 17 modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, vôlei de praia, natação, tênis de mesa, xadrez, caratê, wrestling, ginástica artística, ginástica rítmica, badminton, ciclismo e taekwondo.

Promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles não aconteciam há 17 anos.

Do total de 17 modalidades oficiais, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.

Leia mais:

Mais de 200 estudantes do AM participam dos Jogos Escolares no RJ

Alunas de Manaus são medalhistas no Brasileiro de Wrestling