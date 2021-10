Estudantes do AM vão em busca do pódio nos Jogos Escolares Brasileiros

A participação dos estudantes da rede estadual é fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade) | Foto: Gabriel Machado/Seduc-AM

MANAUS (AM)- A competição nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) retorna em 2021 após 17 anos. Para representar o Amazonas, 217 alunos da rede estadual de ensino estão no Rio de Janeiro para participarem das competições.

O evento iniciou na última sexta-feira (29) e segue até 5 de novembro e é organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em colaboração com a Secretaria Especial do Esporte, órgão oficial do Ministério da Cidadania.

A participação dos estudantes da rede estadual é fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade).

A jovem Maria Paula Lima, 13, foi uma das alunas que viajaram para o RJ. Estudante do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa, ela é atleta de lançamento de dardos. A adolescente conta que iniciou na modalidade ainda este ano, mas que se sente preparada para representar a rede estadual e o Amazonas

“Espero ganhar uma medalha. Porém, posso ficar em último lugar que ainda estarei muito feliz. É minha primeira competição e, mesmo com curto período de tempo, deu para treinar bastante", disse Maria Paula.

Maria Paula é atleta de lançamento de dardos | Foto: Gabriel Machado/Seduc-AM

A estudante Rainandria Rogas, 14, estava duplamente feliz. “Estou realizando dois sonhos, o de competir com meus amigos e o de viajar de avião pela primeira vez”, revelou a também aluna do Ceti Elisa Bessa.

Ela, que competirá no lançamento de martelo, confessa que “se encontrou” na modalidade. “Nunca esperei que fosse praticar, muito menos gostar tanto [risos]. Com certeza vou investir”, concluiu.

Promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles não aconteciam há 17 anos.

Do total de 17 modalidades oficiais, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.

