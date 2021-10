Esporte no Amazonas vive novo momento com presença de público

Um dos primeiros jogos que aproveitarem a flexibilização foi a equipe do Manaus que enfrentou o Tombense (MG), na Arena da Amazônia | Foto: Janailton Falcão

MANAUS (AM)- A pandemia da Covid-19 causou prejuízos em vários seguimentos e marcou a vida de todas as pessoas. Um deles, foi o esporte, que além da perda de esportistas, estádios e locais de prática esportiva fecharam as portas.

Após os testes realizados nos jogos de futebol entre Brasil e Uruguai e Manaus FC contra o Ypiranga , o Governo do Amazonas definiu neste mês que os eventos esportivos no estado já podem ter a presença de até 50% da capacidade de público do local.

As regras e recomendações para a volta do público aos eventos esportivos foram determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), respectivamente.

A liberação ocorre no momento em que o Amazonas atravessa uma estabilidade positiva no número de casos confirmados e uma queda vertiginosa na quantidade de óbitos pelo novo coronavírus como resultado da campanha de vacinação, implementada pelo Governo, contra a doença.

Um dos primeiros jogos que aproveitarem a flexibilização foi a equipe do Manaus que enfrentou o Tombense (MG), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, neste sábado (30). A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro Série C e poderia contar com a presença de até 22.150 torcedores.

" A vacinação nos trouxe até este momento de retorno da torcida aos jogos e competições. Ainda assim, é importante que medidas sanitárias sejam mantidas por toda a população, e principalmente, que os organizadores, técnicos e atletas tenham máximo de cuidados com os protocolos implementados " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Entre as obrigações para as competições no Amazonas, está a aquisição do ingresso e credenciamento para acesso ao local do evento somente aos que tenham completado o esquema vacinal da Covid-19 com duas doses ou dose única da vacina contra a doença.

Pessoas que na data da partida ainda não tenham cumprido o período de 15 (quinze) dias da aplicação da segunda dose ou dose única do imunizante deverão apresentar resultado negativo de exame da Covid-19 do tipo RT-PCR feito em até 48h do jogo ou do tipo teste rápido de antígeno feito em até 24h do evento.

As determinações estipulam que medidas devem ser adotadas para impedir a entrada de pessoas não vacinadas nos locais dos eventos, incluindo crianças das faixas etárias que ainda não foram incluídas no Programa Nacional de Imunização.

O uso correto e constante da máscara e a manutenção do distanciamento social também serão medidas indispensáveis para a realização do jogo.

