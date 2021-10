Seleção do AM disputa Campeonato Brasileiro de Luta Livre no RJ

A competição vai contemplar desde a categoria pré-mirim até os mais experientes | Foto: Milly Barreto / Faar

MANAUS (AM)- O Amazonas está muito bem representado no Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva, com os 13 atletas da seleção.

O evento será realizado no próximo dia 7 de novembro no Rio de Janeiro e realizado pela Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva (Cblle)

Os atletas da seleção amazonense contaram com o patrocínio em passagens aéreas do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

" O Estado tem tradição na luta-livre e mais uma vez vai estar bem representado numa disputa nacional. O Campeonato Brasileiro vai reunir os melhores do país, então estamos na torcida por medalha da seleção amazonense " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

A competição vai contemplar desde a categoria pré-mirim, com os pequenos competidores de 4 a 5 anos, até os mais experientes com a categoria Master 5, para os atletas de 55 a 99 anos.

Gel Peres, de 37 anos, vai lutar na categoria Master 2 (37 a 42 anos), faixas marrom e preta, relata a alegria em representar o Amazonas em mais um Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva.

“Eu como atleta me sinto honrada em representar meu estado, mais uma vez, fora de Manaus. Para mim está sendo um privilégio. Vou em busca de mais um título”, ressalta.

Com apenas 13 anos, Isaías Christian pratica a luta-livre desde os três anos por influência direta dos pais. É com esta "experiência" na bagagem que o jovem atleta disputará a categoria infanto-juvenil.

Isaías Christian disputará a categoria infanto-juvenil | Foto: Milly Barreto / Faar

“Estou um pouco nervoso. Mas eu vou lá para trazer a medalha para Manaus. Estou realizando meu sonho e o da minha mãe”, confessa.

A montagem da seleção amazonense foi resultado do trabalho da Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub).

Mais informações sobre Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva 2021 podem ser obtidas no site oficial da CBLLE (www.cblle.com.br).

