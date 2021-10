Acusado de homofobia, Maurício Souza cogita processar a Globo

| Foto: Reprodução





Brasil - De acordo com informações do advogado de Maurício Souza, o atleta prepara-se para abrir uma ação judicial contra o futebolista Walter Casagrande e o jornalista Felipe Andreoli, além da própria Rede Globo. Isso porque, durante programas da emissora, Casagrande e Andreoli condenaram uma postagem do jogador de vôlei considerada homofóbica, que rechaçou publicamente a decisão da DC Comics de anunciar o filho de Superman como bissexual.

Em entrevista ao Notícias da TV, o advogado do atleta, Newton Dias, afirmou que, nos próximos dias, entrará com uma ação pelos crimes de danos morais.

" No crime de calúnia, injúria e difamação, inverte-se o ônus da prova. Então, eles têm que provar que ele [Souza] é homofóbico. Todos que cravaram, com essa palavra, que ele foi homofóbico, vão responder judicialmente " , declarou o representante legal.

Entenda a polêmica

Tudo começou após uma publicação, nesta quarta-feira (27), sobre a orientação sexual do atual Superman, Joe Kent. A DC Comics anunciou que o novo herói, filho de Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos.

Após a publicação da editora, Maurício Souza postou a foto do Super-Homem e fez críticas à decisão da DC: "Ah! é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", criticou na postagem.

O comentário de Maurício sobre o personagem ganhou repercussão nacional e culminou na demissão do atleta, que integrava o Minas Tênis Clube. Rendendo cliques nas redes sociais, a postagem não foi bem vista pelos patrocinadores do time, que repudiaram a atitude.

Uma das empresas é a montadora de carros Fiat que, em nota, afirmou que não compactua com declarações que promovam o ódio, exclusão, ou diminuição de uma pessoa.

" A empresa pauta suas ações e relacionamentos com base em valores que considera inegociáveis, como o respeito a diversidade e inclusão. Assim, a Fiat repudia qualquer tipo de declaração que promova ódio, exclusão, ou diminuição da pessoa humana e espera que a instituição tome as medidas cabíveis e necessárias no espaço mais curto de tempo possível " , apontou a empresa.

