Estudante de Manaus é ouro nos Jogos Escolares Brasileiros

Manaus - A aluna da rede municipal de ensino da Prefeitura de Manaus, Ana Carolina Tabosa Teodoro, 13, conquistou neste domingo (31), a medalha de ouro nos 800 metros na modalidade Atletismo, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s), que estão sendo disputados no Parque Olímpico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

A atleta, do 7° Ano da Escola Municipal Profa. Francisca Pereira de Araújo, chegou ao ponto mais alto do pódio após completar a prova com tempo de dois minutos 21 segundos e 36 centésimos.

“Estou muito feliz por ter conquistado esse ouro. Vou levar para vocês, é para vocês essa medalha, para o Amazonas, para Manaus. Quero agradecer às pessoas que me apoiam, à minha escola, aos meus pais e ao meu treinador”, disse a aluna.

De acordo com o professor Ronaldo Barreto Antony, coordenador de esporte na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e convidado pela delegação para ser oficial nos jogos, esse é um momento de grande aprendizado na vida dos alunos.

“Essa competição, voltada para estudantes de 12 a 14, é um grande momento de aprendizagem para esses adolescentes. Eles terão novas experiências e levarão isso também para os amigos da escola, com isso a gente vai potencializar a prática esportiva dentro das unidades de ensino, com isso proporcionar ao estudante vivenciar o esporte de uma forma diferente por meio de viagens e oportunidades que possam contribuir para um futuro de sucesso dessas crianças”, afirmou Ronaldo.

A atleta, do 7° Ano da Escola Municipal Profa. Francisca Pereira de Araújo, chegou ao ponto mais alto do pódio após completar a prova com tempo de dois minutos 21 segundos e 36 centésimos. | Foto: Semcom

Expectativa

Sete alunos da Prefeitura de Manaus fazem parte da Delegação do Amazonas que participa dos JEB´s, que iniciou na última sexta-feira (29) e termina na próxima sexta-feira (05).

A aluna Ester Santos, do 8º ano da Escola Municipal Dalvina Silva de Oliveira, no Parque Riachuelo 2, Tarumã, zona Oeste, vai disputar a prova de arremesso de peso, na qual o atleta arremessa uma bola de metal o mais longe possível. Como na escola não era possível acontecer os treinos devido à necessidade de espaço, a aluna treinava em um campo próximo de casa com o auxílio do professor de educação física da escola.

“Eu treinava com o meu professor em um campo próximo da escola, já que na escola era impossível, devido precisar de espaço para arremessar a bola e o chão ser de areia. Essa é a primeira vez que eu viajo por meio do esporte, estou muito animada e pretendo conquistar o pódio”, disse a aluna.

Já o aluno Gilson Lima Damasceno Filho, também do 8º ano, da Escola Municipal Abílio Neri, na avenida Torquato Tapajós, vai disputar no atletismo, duas modalidades, lançamento de dardo e 800 metros rasos. Segundo ele, praticar esporte na escola é muito importante e está muito feliz em ter a oportunidade de representar a escola em que estuda.

“Todo mundo deve praticar esporte na escola, com o apoio da minha professora consegui ser federado. Eu espero que os jogos sejam muito legais e que a gente consiga representar muito bem a nossa escola, a nossa cidade”, falou entusiasmado o atleta.

