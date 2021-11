Lutador do AM conquista duas medalhas de ouro em menos de 24h, no RJ

O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) | Foto: Gabriel Machado/Seduc-AM

RIO DE JANEIRO (RJ)- O estudante Victor de Lima Braga, de apenas 14 anos, da Escola Estadual Osmar Pedrosa, subiu duas vezes, em menos de 24h no lugar mais alto do pódio nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s).

Atleta do wrestling, ele venceu o representante de Santa Catarina, na noite de domingo (31), no Parque Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro.

Para conquistar o segundo ouro, o atleta precisou vencer outras três lutas, sendo uma delas de WO.

" É uma sensação de alívio por tudo que passei e sacrifiquei para chegar até aqui " Victor de Lima, atleta





Nesta segunda-feira (1°), Victor terá a oportunidade de ganhar a sua terceira medalha, em luta estilo livre. O estudante falou sobre a sensação de enfrentar o mesmo atleta em menos de 24h, em mais uma final. “Eu já esperava que fosse enfrentá-lo. Ele é muito bom”, elogiou o amazonense.

Treinador do bicampeão, Marlon Júnior, exaltou a jovem promessa da luta amazonense. “Ele está fazendo algo histórico, ainda mais na greco-romana, que não temos ‘nome’ no Amazonas. O Victor merece demais pelo guerreiro que foi e, ano que vem, é bom a galera se preparar, porque esse menino vem ‘quente’”, avisou Marlon.



Com apoio do Governo do Estado, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 alunos da rede estadual participam da competição, que segue até o dia 5 de novembro. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Realizado pela CBDE, os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles não aconteciam há 17 anos.



Do total de 17 modalidades oficiais, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudantes de Barcelos representam o AM em jogos Escolares

Seleção do AM disputa Campeonato Brasileiro de Luta Livre no RJ