Ana Clara representa o AM em nacional de Ginástica Rítmica no RS

A ginasta manauara Ana Clara Marini Matos, de 14 anos , é uma das dez jovens classificadas pelo Art’s Gyn Clube para representar o Amazonas, no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que acontece nos dias 2 a 7 de Novembro, no Sogipa, em Porto Alegre (RS).

Ana Clara representará o Amazonas por meio do "Art’s Gyn Clube" na categoria Juvenil. A apresentação dela na competição ocorrerá no dia 7 de Novembro, último dia de evento.

A equipe será composta pelas ginastas: Ana Clara Matos, Ana Thereza Castelo Branco, Asheley Braga, Camila Moi, Emanuelly Vitorino, Maria Juliane da Silva, Maria Luiza Veloso, Milyane Thaumaturgo, Sophia Moura e Viviane da Silva e das técnicas Ana Larissa Lima e Fabrícia Viana. Sendo seis ginastas da categoria pré-infantil (09 e 10 anos), duas da categoria infantil (11 e 12 anos), duas da categoria juvenil (13 e 14 anos) e 1 da categoria adulta (17 anos). Irão participar do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, disputando individualmente e em conjunto, nos aparelhos: Mãos livres, corda, bola e maças.

A equipe treina diariamente visando competições nacionais, em uma intensa rotina de treinos com carga horária média de cinco horas por dia, incluindo ainda preparação física e balé. As ginastas participam de várias competições em âmbito Local, Regional, Nacional e Internacional; o que faz parte da estratégia de amadurecimento de toda a equipe, trazendo resultados significativos a cada dia, para que possam então estar preparadas para um desafio maior.



Apoio para a atleta

Ana iniciou a jornada na ginástica rítmica aos 7 anos. Foi campeã do Conjunto Regional infantil em Boa Vista (RR), em 2017 e vice Campeã Regional em 2018. A mais recente conquista foi no ano passado. Ana foi campeã da Taça On-line - 2020 juvenil.

Para custear o sonho de trazer mais uma medalha para o Estado, a família da atleta fez uma campanha #ApoieAnaClara nas redes sociais, com o intuito de arrecadar ajuda financeira para custear passagem, hospedagem e alimentação da ginasta na capital gaúcha.

As contribuições podem ser feitas através do PiX: [email protected] Mais informações podem ser obtidas através da mãe da Ana, Marcela Marini, no fone: (92) 98129-9930.

