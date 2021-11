“Gato” duela contra William Couto no Jungle Classic 6.0 em Manaus

Os ingressos para o show já estão à venda | Foto: Divulgação e Jungle Classic

MANAUS (AM)- A sexta edição do Jungle Classic terá 16 combates de lutas casadas de jiu-jítsu e uma delas já está dando o que falar nos bastidores.

José “Gato” Augusto, da AGBJJ/Stars/Orley Lobato, duela contra William Couto, da Associação Monteiro. O evento acontece neste sábado (6), a partir das 19h, no Manaus Plaza Shopping.

Gato é tetracampeão do Jungle Classic e busca a quinta vitória na charmosa competição organizada pelo empreendedor do esporte João Bosco Júnior, o Bosquinho, ex-presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO).

" O fato de eu ser tetracampeão não quer dizer que eu vá ganhar, mas estou treinando para vencer. Vou lutar com um cara muito duro, que é o William. Já ganhei várias vezes dele, mas acredito que ele deve estar bem preparado para lutar comigo. Ele pode até ganhar, mas eu não vou vender barato " José “Gato”, lutador

O histórico do confronto nos campeonatos de jiu-jítsu aponta vantagem de 3 a 1 para Gato. É justamente esses números que William Couto quer começar a mudar a partir deste fim de semana, em Manaus. Ele promete uma estratégia agressiva, um jogo solto e sem amarras. Do jeito que os fãs do jiu-jítsu gostam.

" São quase 30 anos de jiu-jítsu. Eu tive a oportunidade de lutar com o Gato em 2001, logo recém-graduado faixa preta. É um atleta muito mais experiente do que eu, mas eu acredito que agora possa ser uma nova luta. Já tem mais de 15 anos que eu não luto com ele, e acredito que vai ser um combate muito solto e o público que vai ganhar com isso " William Couto, lutador

Em sua sexta edição, o evento que reúne a “Old School” das lutas do estado tem 16 combates previstos no card.

Os ingressos para o show já estão à venda ao preço de R$ 100 (cadeira VIP) e R$ 1,2 mil (mesa com 8 lugares), em dois pontos: Tatames Fight Shop (Rua C-10, número 1.490, no Japiim 2) e na Megatuji (1° piso do Manaus Plaza Shopping).

O Jungle Classic também inovará nesta edição, com vendas do espetáculo pelo Pay Per View, por meio da BJJ TV (faça seu cadastro pelo www.bjjpro.tv ). Informações pelo (92) 98823-4840.

*Com informações da assessoria

