Menina de 12 anos faz gol de cavadinha e viraliza; veja vídeo

Giovanna é a camisa 10 do time e já marcou 15 gols em 2021 | Foto: Reprodução Instagram

A menina Giovanna Waksman fez um gol digno de Prêmio Puskás num jogo contra o Vasco válido pelas semifinais da Taça Super 8 de times sub-12.

A jovem promessa da base do Botafogo arrancou aplausos da torcida após disparar desde antes do meio de campo, driblar diversos adversários e, com muita frieza, dar uma cavadinha para encobrir o goleirão.

O lance, um verdadeiro gol de placa, à la Messi, viralizou nas redes sociais não apenas pela beleza na hora da finalização, mas também porque a jovem era a única menina num jogo de categoria masculina.

Com o gol anotado neste fim de semana, Giovanna ajudou o Botafogo a bater o Vasco por 3 a 0 e garantir a classificação para a final. A grande decisão é na próxima terça-feira (30), contra outro rival, o Flamengo.

Quem acha que a menina é pouca coisa, não poderia estar mais enganado. Giovanna é a camisa 10 do time e já marcou 15 gols em 2021 — todos entre meninos do sub-12 e sub-13.

Veja o golaço!

A garota joga com os meninos, pois o Botafogo não possui categoria de base feminina, mas, eventualmente, ela integra atividades da equipe profissional feminina do Alvinegro.

Depois da decisão do Super 8, Giovanna será emprestada ao Internacional. Ela disputará a Copa Nike feminina pelo time sub-17 do Colorado e retornará a General Severiano, sede do Botafogo, no fim do ano.

